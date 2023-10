Chefi la cuțite, 10 octombrie 2023. Valentin s-a oprit din gătit și a plecat după Maryoris, la proba individuală. Ce s-a întâmplat

În ediția 24 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 10 octombrie 2023, echipa Soarelui Răsare și echipa Saint Tropez au intrat la duel. Această seară este una extrem de importantă, cu o dublă eliminare, a anunțat Irina Fodor la începutul ediției cu numărul 24. Tensiunea dintre concurenți se poate tăia cu un cuțit.

O probă dedicată laptelui și lactatelor a fost primit cu spaimă de mulți dintre concurenții aflați la proba individuală. Au fost nevoiți să-și împartă între ei ce feluri de mâncare vor face și au ieșit ceva scântei chiar și atunci.

Această probă a scos la iveală cât de puțin se cunosc între ei concurenții. Ba au fost date farfurii ușoare de făcut celor cu mai multă experiență, ba complicate celor care nu s-ar descurca chiar perfect. Însă adevăratele neînțelegerile au ieșit la suprafață când s-a trecut la gătit propriu-zis.

Citește și: Chefi la cuțite, sezonul 12. Chef Florin Dumitrescu și-a format echipa. Cine sunt concurenții care au primit tunica magenta

Valentin s-a oprit din gătit și a plecat după Maryoris, la proba individuală: „Nu vreau să discut”. Ce gest al coechipierei l-a deranjat pe cuțitul de aur, la Chefi la cuțite, în ediția 24 din 10 octombrie 2023

Maryoris a fost responsabilă de prepararea cartofilor franțuzești. Chiar dacă inițial nu știa exact despre ce era vorba, a reușit rapid să se adapteze. După discuțiile pe care le-a avut cu ai săi colegii, a găsit o soluție și a decis să pregătească cartofii cu piept de rață și un sos de zmeură.

Pe de altă parte, Valentin Timofte a fost responsabil cu pregătirea unei creme de zahăr ars. Marea sa teamă, care a animat puțin atmosfera între concurenți, era aceea că nu dorește să facă vreo greșeală, deoarece este un desert pe care mama și soacra sa i l-au pregătit cu regularitate. Mai mult decât atât, este un desert care aduce mai aproape de el armele din copilărie.

Maryoris: “M-am certat un pic cu Valentin pentru că a țipat la mine”.

Neînțelegerile dintre ei au început în bucătărie, la cuptor. Amândoi aveau preparatele în același cuptor, iar Maryoris îl deschidea des pentru a verifica. Valentin se temea că a sa cremă de zahăr ars nu se va coace și nu va putea oferi altceva în loc.

Valentin i-a cerut să închidă cuptorul pe care îl deschisese pentru că preparatul său era acolo: “Își tot scoate preparatul din cuptor și îl verifica, dar cu ușa deschisă. Maryoris, închide ușa că eu am ceva care doar de cuptor depinde. Nu am cum să întorc chestia aia dacă nu e gătită și nu am cum să pună altceva în farfurie pentru că preparatul meu e aia”, a spus el la testimoniale.

Vezi tot momentul în videoclipul de mai sus și cum a intervenit Irina Fodor. Rămâi pe a1.ro pentru a vedea deznodământul din această seară.

Citește și: Chefi la cuțite, sezonul 12. Chef Sorin Bontea și-a format echipa. Cine sunt concurenții care au primit tunica portocalie

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 12 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Se dă startul mult așteptatei bătălii din arena Chefi la cuțite. Telespectatorii au parte de o premieră maraton în această toamnă. Așadar, show-ul culinar vine cu 5 ediții consecutive în prima și a doua săptămână de difuzare, ulterior emisiunea având câte 4 ediții săptămânale.

În sezonul 12, Irina Fodor aduce surprize de proporții pentru jurați. Prezentatoarea TV o să-i însoțească pe chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea pe tot parcursul noului sezon, fiind persoana care aduce cele mai imprevizibile vești.

Regulile nu se schimbă în sezonul 12 Chefi la cuțite. Așadar, chefii vor continua să gătească alături de un invitat special la jocul de amuletă. Dacă avantajul nu este câștigat de jurați, acesta va fi pus în seif. Toate mizele din seif vor fi puse în joc în ultima etapă de preselecții, iar un chef se va bucura din plin de ele la battle-uri.

Una dintre noutățile show-ului culinar este o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care preia acest rol fiind Rikito Watanabe, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite.

Edițiile integrale din sezonul 12 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.

Citește și: Chefi la cuțite, sezonul 12. Chef Cătălin Scărlătescu și-a format echipa. Cine sunt concurenții care au primit tunica turcoaz