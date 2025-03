Cunoscutul influencer Luke Magro din Malta a riscat să vină la Chefi la cuțite sezonul 15 cu o rețetă mai puțin cunoscută de paste. Descoperă ce reacții au avut jurații.

Un concurent care a făcut senzație în ediția a șasea a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15 din 19 martie 2025 este Luke Magro în vârstă de 31 de ani din Malta.

Tânărul, care este un cunoscut influencer, a riscat să participe la emisiune cu o rețetă mai puțin cunoscută de paste. Descoperă ce reacții neașteptate au avut jurații, atunci când au ridicat cloșurile și au descoperit preparatul inedit.

Cunoscutul influencer Luke Magro a riscat să vină la Chefi la cuțite cu o rețetă de paste mai puțin cunoscută! Ce au zis jurații, în ediția din 19 martie 2025

Luke Magro a fost inițial electrician, dar apoi a descoperit că își dorește să devină creator de conținut și model. Ulterior, acesta s-a specializat pe un anumit tip de conținut.

„Cariera mea în modeling a început la sala de sport. După ce am făcut mai multe postări, fotografii m-au contactat pentru a colabora cu mine. Am fost căutat apoi și de branduri pentru campanii, dar nu aveam mulți urmăritori atunci, aveam cam 3000-5000. Mi-a plăcut întotdeauna să gătesc, așa că am început să fac câteva rețete, să montez filmele și să le postez pe paginile mele de pe rețelele de socializare. Iar filmulețele cu rețete au mers mult mai bine decât cele cu moda, pentru că aveam multe urmăritoare și femeilor le place mult să gătească. Am ajuns la 300.000 de urmăritorit în câteva luni”, a dezvăluit bărbatul.

Citește și: Mircea Jurj i-a uimit pe jurații Chefi la cuțite cu o rețetă neobișnuită! Ce combinație surprinzătoare de ingrediente a folosit

Ca să îi impresioneze pe jurați, concurentul a ales să facă o rețetă de pasta alla zozzona, o combinație dintre carbonara și matriciana, o rețetă mai puțin cunoscută în lume și mai puțin promovată de italieni.

„Nu am mai fost până acum în România. Îmi place să gătesc. Am vrut să am această experiență și sper ca Chef Richard să mă judece mai mult din perspectiva românească decât din cea italienească. Altfel, va fi foarte dur cu mine”, a zis tânărul influencer, în timp ce gătea.

Ajuns în fața chefilor, acesta s-a prezentat și a dezvăluit cum a ajuns să facă senzație pe internet cu rețetele sale filmate.

Citește și: Sarah Sarrad i-a cucerit pe jurații Chefi la cuțite cu un preparat libanez. Ce reacții au avut chefii când au aflat cu ce se ocupă

Întrebat de ce a venit la emisiune, concurentul a spus: „Am vrut să experimentez ceva nou. Am mai fost la emisiuni culinare, dar nu la ceva la un asemenea nivel. Și voiam să văd dacă Richard ar fi de acord cu rețeta mea de paste. A fost o provocare pentru mine”, a explicat acesta.

Luke Magro a explicat că a ales să riște și să vină la emisiune cu o rețetă mai puțin cunoscută de paste: „Este mama pastelor romane, pentru că are două rețete într-una”.

„Bine, așa e... Dar pentru mine este foarte greu să înțeleg pastele pe care nu le știu. Dar cu pastele astea a fost simplu. Mi-au plăcut”, a fost de părere Orlando Zaharia.

„Chiar dacă nu știu această rețetă de paste, a fost foarte gustoasă”, a completat Ștefan Popescu.

„Poate că Richard nu a înțeles mare lucru în seara asta, poate a fost prea multă grăsime pentru mine”, a zis Chef Richard.

„Știam că așa o să fie! Italienii nu ar fi de acord cu unul care nu e italian să pregătească rețetele lor”, a glumit concurentul.

La final, acestuia i-au fost date trei cuțite pentru preparat. La final, invitatului special i-a fost oferit cuțitul de argint al prieteniei, dar și laude pentru curajul de a fi venit la show cu o astfel de rețetă mai puțin cunoscută.

Ești o persoană creativă și îți place să răspunzi provocărilor? Vlad Cazino te invită să învârți roata magică a ingredientelor nebune și să creezi cea mai trăznită rețetă posibilă. Învârte roata, descoperă ingredientul surpriză cu care va trebui să creezi o rețetă cu un nume cât mai creativ. Săptămânal, cele mai inventive rețete vor fi premiate cu vouchere în valoare de 250 de lei, iar la final cu marele premiu: un voucher de 1.500 lei. Înscrie-te la concurs pe https://roataretetelor.a1.ro/.