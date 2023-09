Cine este Valentin Florin Timofte, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea de la Chefi la cuțite, sezonul 12. Ce a mărturisit despre el

Valentin Florin Timofte a devenit cuțitul de aur al lui Sorin Bontea de la Chefi la cuțite, sezonul 12. Află cine este tânărul care a reușit să le „stingă lumina” juraților cu un preparat simplu.

Valentin Florin Timofte este cuțitul de aur al lui chef Sorin Bontea de la Chefi la cuțite sezonul 12. În ediția 6 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 9 septembrie 2023, Valentin Florin Timofte a reușit să îi cucerească pe jurați cu preparatul lui simplu, dar din inimă. Încă după primele înghițituri, cei trei chefi au fost foarte curioși să descopere cine se ascunde în spatele farfuriei și să îi afle povestea de viață a bucătarului. Concurentul de la Chefi la cuțite sezonul 12 nu le-a înșelat așteptările și i-a surprins pe tot parcursul jurizării care a culminat cu un cuțit de aur.

Cine este Valentin Florin Timofte, cuțitul de aur al lui chef Sorin Bontea de la Chefi la cuțite, sezonul 12

Valentin Florin Timofte, cuțitul de aur al lui chef Sorin Bontea are 36 de ani și este de profesie bucătar. În ediția 6 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 9 septembrie 2023, el a reușit să impresioneze cu preparatul său nu unu ci doi dintre jurați.

Extrem de apropiat de familie, concurentul a mărturisit că nu a vrut să gătească unul dintre preparatele pe care le face zi de zi și a mizat pe o rețetă de familie. Și nu a dat greș! Toți cei trei chefi au fost foarte impresionați de „rețeta preferată a soacrei” care a trecut cu brio și de ochii și papilele lor gustative - o balotină de mămălingă cu șalău și un sos de saramură.

Citește și: Cine este Alex Mihoc, cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu de la Chefi la cuțite, sezonul 12. Cum i-a uimit pe chefi

După ce l-au fiert la foc mic și s-au jucat cu emoțiile lui, atât chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu i-au oferit câte un cuțit de aur, dar alegerea lui a fost simplă. Concurentul de la Chefi la cuțite sezomnul 12 a mărturisit că își dorea în echipa lui Bontea și nu a stat prea mult pe gânduri.

Cu toate acestea, Valentin Florin Timofte, cuțitul de aur al lui chef Sorin Bontea din sezonul 12 nu are o experiență de lungă durată în bucătărie. Concurentul în vârstă de 36 de ani a mărturisit că a gătit pentru prima dată în urmă cu doar șase ani.

„M-am îndrăgostit de meserie când l-am văzut pe unchiul meu cum o face. Un om de 1,6 metri și am văzut respectul pe care el îl câștiga în fața oamenilor. Ieșea pe sală vorbea cu oamenii. Eu la momentul respectiv vedeam bucătăria doar ca bucătar de casă și am ajuns el să lucrez, în Italia. La vase, îl mai ajutam”, a povestit Valentin Florin Timofte în ediția 6 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 9 septembrie 2023.

Cuțitul de aur al lui chef Sorin Bontea a început de jos, dar a evoluat rapid. Acesta a urmat un curs de bucătari, apoi a ajuns să lucreze într-un restaurant la spalat vase. Valentin Florin Timofte a lucrat și pe vas, iar acum e pregătit să dea tot ce știe la Chefi la cuțite sezonul 12.

„Sunt foarte mândru de tine că ai reușit să iei cuțitul de aur, chiar dacă te cunosc de foarte puțin timp. Mă regăsesc foarte mult în tot ceea ce spui și felul de mâncare pe care tu l-ai adus, tocmai pentru că nu e unul fițos și pretențios și cu spume, geluri și fuguri, să facem trei cruci și după să lingem farfuria, apreciez mult de tot pentru că are un gust atât de sublim și de normal”, i-a mărturisit chef Florin Dumitrescu.

„Dedic acest cuțit, această etapă, tatălui meu. Cu siguranță s-a bucurat pentru acest moment de acolo de sus. Am simțit că s-a bucurat. Am ieșit afară, m-am uitat în sus, a bătut vântul și am simțit că mi-a dat o palmă pe urmăr”, a adăugat Valentin Florin Timofte.

Citește și: Chefi la cuțite, 6 septembrie 2023. Gică Craioveanu a făcut senzație cu dezvăluirile sale. Ce a povestit celebrul fotbalist

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 12 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Se dă startul mult așteptatei bătălii din arena Chefi la cuțite. Telespectatorii au parte de o premieră maraton în această toamnă. Așadar, show-ul culinar vine cu 5 ediții consecutive în prima și a doua săptămână de difuzare, ulterior emisiunea având câte 4 ediții săptămânale.

În sezonul 12, Irina Fodor aduce surprize de proporții pentru jurați. Prezentatoarea TV o să-i însoțească pe chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea pe tot parcursul noului sezon, fiind persoana care aduce cele mai imprevizibile vești.

Regulile nu se schimbă în sezonul 12 Chefi la cuțite. Așadar, chefii vor continua să gătească alături de un invitat special la jocul de amuletă. Dacă avantajul nu este câștigat de jurați, acesta va fi pus în seif. Toate mizele din seif vor fi puse în joc în ultima etapă de preselecții, iar un chef se va bucura din plin de ele la battle-uri.

Una dintre noutățile show-ului culinar este o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care preia acest rol fiind Rikito Watanabe, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite.

Edițiile integrale din sezonul 12 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.