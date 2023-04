Chefi la cuțite, 11 aprilie 2023. Andrei Bănuță a impresionat cu povestea lui de viață. Ce farsă i-au făcut chefii

Sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite a adus, încă din prima ediție, rețete delicioase, povești de viață fascinante și concurenți din diferite orașe și țări, având toți în comun pasiunea pentru bucătărie. Fie ei bucătari sau nu, toți concurenții au încercat să dea totul pentru a obține farfurii frumoase și gustoase, demne de-a merge mai departe, în bootcamp. Printre concurenții care au dorit să își demonstreze talentul culinar s-a numărat și Andrei Bănuță, un tânăr de meserie cântăreț, care a reușit să impresioneze din plin cu povestea lui de viață. La un moment dat, chefii i-au făcut chiar și o farsă, în ediția 8 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11, de la Antena 1.

Andrei Bănuță i-a surprins pe Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea cu povestea lui de viață. Ce farsă i-au făcut chefii, la Chefi la cuțite sezonul 11, ediția 8 din 11 aprilie 2023

De meserie cântăreț, Andrei Bănuță spune că are câteva piese de succes ce s-au auzit la radio. În timp ce gătea, concurentul a dezvăluit faptul că piesa lui de suflet („Dau stelelor numele tău”) este dedicată mamei sale, pe care a pierdut-o atunci când el avea 15 ani.

„Dumnezeu ia la el oamenii de care are nevoie. A durat foarte mult să scriu cântecul ăsta. A fost o femeie frumoasă și deșteaptă. Nu mi se părea niciunul suficient de bun”, a dezvăluit Andrei Bănuță extrem de optimist, spunând că îi place să creadă că cei care nu mai au părinți „au o pilă mai puternică acolo sus”.

Citește și: Chefi la cuțite, 10 aprilie 2023. Cine a câștigat amuleta. Nea Marin a degustat farfuriile și a dat verdictul

Când rețeta de musaca a fost gata, tânărul a pregătit farfuriile și le-a trimis la degustare: „Am venit aici ca să mă distrez, am venit să râd cu voi de mine și cu mine. Să împart energie bună”, a zis el, așteptând degustarea făcută de chefi, în ediția 8 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11.

„Am 23 de ani și tata are 73. M-a făcut la bătrânețe, tata mai are câțiva copii făcuți înainte, dar el e mai fresh decât mine. E un om bun, e un om deștept, e un om muncitor. Este hazul dintr-o cameră, fără să facă nimic. E mai verde decât mine. Mai degrabă venea el. E un fel de star în tot județul! Suntem 3 frați, acum suntem 3. Am mai avut 2 frați care acum nu mai trăiesc, din diferite probleme. Nea Gabi e un om foarte puternic, e eroul meu. Indiferent cât de încercați suntem în viață trebuie să găsim portițele ca să ieșim”, a fost dezvăluirea emoționantă pe care a făcut-o tânărul, în ediția 8 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11.

Totuși, atunci când chefii votează, ceea ce contează este gustul mâncării, fiindcă povestea concurentului o află după.

Citește și: Chefi la cuțite, 10 aprilie 2023. Valentin Andrieș e tânărul nevăzător care i-a uimit pe chefi. Ce i-a zis lui Cătălin Scărlătescu

„Tocmai de asta nici nu am îndrăznit să îmi fac speranțe în sensul ăsta. Dar nu e problemă. Mă dați afară pe ușă și eu o să intru pe geam. Până la anul mai exersez și mai vin o dată!”, a zis Andrei Bănuță.

Nu mică i-a fost surpriza atunci când a văzut faptul că a primit două cuțite și șansa de-a merge mai departe, în bootcamp. Când să iasă din platou, chefii i-au făcut o farsă de milioane.

„Bate din palme, fă cu mâna la senzor. Împinge că s-a stricat ușa”, i-au zis chefii.

„Ați făcut mișto, adevărat?!”, a zis tânărul, atunci când s-a prins ce i s-a întâmplat.

Tot ce trebuie să știi despre Chefi la cuțite, sezonul 11, de la Antena 1

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, vor avea la fiecare joc de amuletă un adversar care va munci din greu la cel de-al patrulea banc de lucru pentru a le încurca planurile.

Astfel, în noul sezon Chefi la cuțite, ce va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY, luptele pentru amuletă se vor da în 4. La fiecare confruntare, Chefii vor avea câte un nou oponent. Degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Toate amuletele care vor fi câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, vor fi depozitate într-un seif, acestea reprezentând premiul care va putea reveni unuia dintre cei trei Chefi în urma bătăliei finale.

Competiția este condimentată și de momentul jurizării preparatelor pentru amuletă: degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Fiecare înfruntare culinară va fi jurizată de o altă vedetă, cei trei Chefi confruntându-se cu riscul ca amuleta să fie acordată celui de-al patrulea adversar.

Noua dinamică din ringul culinar aduce astfel încă o miză cu greutate în show-ul Chefi la cuțite: toate amuletele care sunt câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, pot reveni unuia dintre cei trei Chefi, în urma bătăliei finale.

Urmărește sezonul 11 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.