Chefi la cuțite, 11 octombrie 2022. Valentina Popescu a fost „păcălită” de jurați. Ce i-au făcut concurentei

În ediția 18 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10 am putut s-o cunoaștem pe Valentina Popescu în vârstă de 42 de ani, din București. Chefii au reușit s-o „păcălească” în cel mai spectaculos și surprinzător mod posibil.

Valentina Popescu i-a surprins pe jurații emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1

Concurenta este pasionată de gătit și curajul de-a participa l-a găsit în susținerea primită de la partenerul ei de viață. Ajunsă în bucătărie, aceasta a decis să facă o rețetă de Capuccino de hribi cu spuma de lapte și nucșoară.

Când preparatul a fost gata, aceasta a fost așezat pe bandă și trimis la degustare. Cloșurile s-au ridicat și Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au gustat atent din mâncare și au încercat să își dea seama cine ar fi putut găti un asemenea preparat.

Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Valentina Popescu, plină de emoții.

„Sunt manager în turism la un hotel din București. Eu nu cred că sunt talentată, dar iubitul crede asta. Iubitul meu este foarte pretențios. Când l-am cunoscut avea 90 de kilograme. În primele 3 luni nu am gătit nimic, îmi gătea el, fiindcă el credea că este un bun bucătar. Nu-mi plăcea niciodată ce mâncam, dar nici nu puteam să-I spun să se dea deoparte, că gătesc eu. El avea senzația că știe să gătească. După 3 luni, timid, m-a lăsat să fac prima mâncare. După aceea am ajuns să fac eu totul. A mâncat foarte mult gătit de mine, de toate. Ce dorea. Ciorbă, friptură, multe fripturi cu multe garniture, să fie masa plină, ca de Crăciun. Pe opulență!”, a zis concurenta în fața chefilor.

Emoțiile au atins cote maxime atunci când Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au început să critice rețeta ei de Capuccino de hribi cu spuma de lapte și nucșoară.

„Eu v-am zis, mai bine nu veneați”, a „păcălit-o” Florin Dumitrescu să creadă.

Apoi a venit surpriza cea mare! Cloșurile s-au ridicat și Valentina Popescu a primit trei cuțite, dar și trei note de 10, spre marea ei surprindere!

„Genială! Sărut mâna pentru masă! E prima farfurie din sezonul acesta pe care o mănânc pe toată”, a zis Florin Dumitrescu, în ediția 18 a emisiunii Chefi la cuțite.

Fericită, Valentina Popescu a luat cuțitul și a mers în culise la iubitul ei, care a fost mai mutl decât mândru de rezultatul ei.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespctatorii vor avea parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește sezonul 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.