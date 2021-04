Chefi la cuțite, 12 aprilie 2021. Alexandru Brobonea e bucătarul care a gătit pentru Bon Jovi și marii miliardari ai lumii

Concurentul este din Petrila, dar lucrează ca pastry chef pe vase de croazieră, o meserie dificilă și plină de sacrificii.

În timp ce a gătit rețeta aleasă special pentru „Chefi la cuțite”, Alexandru Brobonea a dezvăluit faptul că a cunoscut succesul încă de la vârsta de 18 ani, atunci când a început să fie foarte căutat datorită priceperii sale.

Alexandru Brobonea de la „Chefi la cuțite” e bucătarul care a gătit pentru Bon Jovi și miliardarii lumii

„Mă ajută cariera în acest concurs și experiența pe care am acumulat-o pentru că eu am gătit la o înaltă clasă, la high standard, am făcut și traininguri susținute de campioni mondiali în cofetărie. Am lucrat cu chefi mari”, a dezvăluit tânărul, convins că are tot ceea ce îi trebuie pentru ajunge mai departe în competiția „Chefi la cuțite”, sezonul 9.

Citește și: Chefi la cuțite, 12 aprilie 2021. Victorina Matveev e polițista cu viață de film! A mers din Croația până în Italia pe jos

Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, Alexandru Brobonea a ales să facă niște cannoli învelit în ciocolată, cu mascarpone.

Alexandru Brobonea a dezvăluit la „Chefi la cuțite” ce experiență profesională are

Cei trei jurați au degustat desertul tânărului de 34 de ani și apoi, când acesta a ajuns în platou, am putut afla detalii surprinzătoare despre el și cariera lui.

Citește și: Chefi la cuțite, 12 aprilie 2021. Blvckmatias a făcut senzație! Ce s-a întâmplat când a apărut Zanni

„Lucrez pe vase de croazieră de 12 ani, am gătit pentru Bon Jovi sau miliardari. Recent a venit la noi o doamnă în vârstă, proprietara celui mare mare lanț de farmaceutice din America. A lăsat bacșiș câte 3.000 de euro fiecărui ofițer și 1.000 de euro pentru restul angajaților. A dat 160.000 de euro bacșiș”, a fost dezvăluirea incredibilă făcută de concurent.

Chiar dacă a avut și ceva greșeli din punct de vedere al executării, Alexandru Brobonea a primit trei cuțite și șansa de-a merge mai departe, în bootcampul „Chefi la cuțite”.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția 20 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” ca să savurezi momentul!

Despre sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1

În sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu se vor întrece în numeroase bătălii culinare. Fiecare va recurge la diferite strategii pentru a ajunge cu un pas mai aproape de victorie, într-un show ce va ține publicul cu sufletul la gură. Concurenți de toate vârstele și din toate colțurile lumii, cu povești de viață suprinzătoare, vor încerca să demonstreze că merită să ajungă cât mai departe, în sezonul 9 al îndrăgitului show culinar „Chefi la cuțite”, de la Antena 1. La finalul fiecărei ediții te așteptăm pe www.a1.ro ca să descoperi detalii din culise, într-un nou episod „[email protected]țite”!

Dacă vrei extra porție de distracție nu rata azi un nou episod​ din „[email protected]țite”, pe www.a1.ro!

Emisiunea „Chefi la cuțite” sezonul 9 este difuzată duminica de la ora 20:00, dar și luni și marți, de la ora 20:30, la Antena 1.