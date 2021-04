Chefi la cuțite, 12 aprilie 2021. Ana Maria Anthon are o poveste de viață ce bate orice film! Chefii au ascultat-o uluiți

Stând de vorbă cu frumoasa Gina Pistol, concurenta a dezvăluit faptul că s-a apucat de gătit încă de când era foarte mică. Prima sa tentativă de-a participa la competiția culinară pe vremea când avea doar 16 ani, dar nu a fost selectată până acum.

Convinsă însă de faptul că se pricepe la gătit și că acum este mai pregătită ca niciodată să își demonstreze talentul culinar, Ana Maria Alexandra Anthon și-a luat inima în dinți și a venit să pregătească chefilor o rețetă cu totul și cu totul specială.

Ana Maria Alexandra Anthon i-a uimit pe jurați cu povestea sa de viață, în ediția 20 din sezonul 9 „Chefi la cuțite”

Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, tânăra a ales să facă o rețetă mai specială de gulaș.

„Îmi doream de foarte, foarte mult timp să vin. Am urmărit absolut toate emisiunile și am vrut să știu și eu ce e dincolo de toată treaba asta. În general fac tot ceea îmi propun. Nu mă consider să merg în echipe, nu aspir la marele premiu, sunt alți concurenți pentru care participarea este vitală, vor să se remarce. Eu iau totul ca pe o experiență, ca pe o amintire, o plăcere a sufletului meu”, a dezvăluit concurenta, în timp ce a pregătit rețeta aleasă.

Ajunsă în fața juraților „Chefi la cuțite”, tânăra a povestit faptul că a fost crescută de o stră-străbunică. Părinții săi s-au despărțit pe vremea când ea era atât de mică, încât nu a reținut nici chipul mamei.

Ana Maria Anthon a pregătit o rețetă specială de gulaș

„Pe la 4 ani tata m-a luat să locuiesc împreună cu el și soția lui și atunci au început și tangențele mele cu gătitul. Mama mea vitregă mă punea să tai găini, să le opăresc, să le jumulesc, să fac mâncare. Aveam zece ani. Nu eram un copil menajat. Pur și simplu astea erau niște responsabilități. Vinerea chiuleam de la orele de religie sau sport pe motiv că trebuie să merg acasă să fac mâncare. Mama vitregă nu mi-a lăudat niciodată mâncarea. La 15 ani am plecat definitiv de acasă și nu m-am mai întors, în urma unei agresiuni. Și acum am semnul pe mână. M-a lovit cu un lemn cuprins de jar, care arsese. Nu o învinovățesc pentru că știu că și ea a crescut așa. Am început să lucrez, am vândut pepeni, am împărțit pliante. Câștigam 250 de lei și plăteam 200 de lei ca să am o cameră unde să stau. Apoi am descoperit ospătăria, mi-am intrerupt liceul de trei ori, fiindcă nu reușeam să muncesc și să fac și școală. Am terminat liceul la 23 de ani. Acum lucrez ca micropigmentist. În urmă cu câțiva ani am primit diagnosticul unei forme de leucemie și singură mi-am tatuat sprâncenele, așa am vrut eu. Apoi am zis că sunt și alții ca mine fără sprâncene”, a dezvăluit tânăra care apoi a făcut tot posibilul să ajute și alți oameni bolnavi să se simtă mai frumoși.

Ce alte detalii surprinzătoare a mai dezvăluit Ana Maria Anthon?Urmărește clipul video de mai sus din ediția 20 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” ca să savurezi momentul!

