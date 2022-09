Chefi la cuțite, 14 septembrie 2022. Gelu Feraru, despre greutățile prin care a trecut în căutarea unui trai mai bun

Gelu Cristian Feraru are 36 de ani, este din Pitești și a venit la Chefi la Cuțite sezonul 10 împins de prietenii lui care susțin că gătește foarte bine, pregătit să îi surprindă pe jurați.

Deși pasionat de bucătărie și gătit, bărbatul în vârstă de 36 de ani, de profesie șofer spune că cea mai mare frică a sa, în concurs, este aceea de a nu ceda sub presiunea timpului sau a camerelor de filmat.

„Dar nu va fi nicio dezamăgire. Eu sunt un învigător, am trecut prin multe în viața mea”, a dezvăluit Gelu.

Gelu Feraru a povestit greutățile prin care a trecut în căutarea unui trai mai bun, în ediția 7 de Chefi la Cuțite din 17 septembrie

„Pasiunea mea pentru gătit a început de mic, fiind foarte mulți frați în familie. Suntem șase frați, părinții mei lucrau pe niște salarii modeste, mare parte a timpului mi-o ocupam cu frații cei mici, pentru că ne grupam în așa fel încât să ne creștem unul pe altul”, a povesit concurentul de la Chefi la Cuțite sezonul 10.

Fiind responsabil cu gătitul atât pentru frații, cât și pentru părinții lui, bărbatul în vârstă de 36 de ani a devenit pasionat de bucătărie. Deși emoționat, pentru etapa audițiilor, Gelu a gătit antricot de miel în sos de rodie și este prăgătit să îi dea pe spate pe cei trei jurați.

Cu toate că chefii se așteptau ca în saptele farfuriei să se afle o domnișoară, Gelu a intrat în platou pentru a povesti mai multe despre preparatul său, dar și despre viața lui.

„Mă trag din țigan romanizat. Nu vorbesc limba rromani. Tatăl meu vorbește, dar tatăl meu când s-a căsătorit cu o româncă, nu s-a vorbit la noi în casă”, a explicat Gelu.

Concurentul a mai mărturisit că dacă va primi cel puțin două cuțite își dă demisia de la locul de muncă din Suedia și se întoarce în țară, pentru că așa i-a promis soției.

„Am plecat la 18 ani în Spania. Fiind foarte mulți frați, trei fete și trei băieți, vedeam neajunsurile de acasă, le simțeam și îmi doream mai mult. M-am suit într-un maxi taxi și am ajuns în Vamă la Arad, ne învățase șoferu o smecherie: să zicem că mergem în Ungaria, la Sziget. Eram cel mai brunet de acolo. Am făcut o săptămână pe drum”, a mai povestit el.

În Spania, concurentul spune că a muncit la cules de mandarine, însă câștiga 1 Euro pe lună și s-a reprofilat pe contrucții: „Am fost într--o fabrică de cărămidă, am lucrat pe motostivuitor, eram omul bun la toate. Câștigam foarte bine, dar eram marginalizat, a venit criza și am venit acasă, dar nu m-am integrat și am plecat din nou”.

Curioși, cei trei chefi i-au cerut buletinul pentru a vedea cum arată un act de identitate suedez și au încercat să afle de ce nu își dorește să se mute acolo cu familia.

Gelu Feraru i-a impresionat pe chefi cu povestea sa, dar preparatul lui nu a reușit să îi convigă, ci doar Chef Florin Dumitrescu i-a oferit un cuțit.

