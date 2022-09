Chefi la cuțite, 13 septembrie 2022. Andrei Mihalcea i-a surprins pe chefi cu preparatul lui de trei stele Michelin

Andrei Mihalcea, are 32 ani este din Brașov și deși nu este bucătar, bărbatul este extrem de pasionat atât de gătit, dar în special, de întreaga cultură gastronomică.

Andrei, de profesie, consultant în turism a venit la Chefi la cuțite și a gătit un preparat celebru peste tot în lume pentru a-i aduce un omagiu chef-ului bucătar, Alain Passard posesorul unui restaurant cu trei stele Michelin din Paris.

Cum au reacționat cei trei chefi când au văzut ce a gătit Andrei Mihalcea în ediția 6 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe data de 13 septembrie 2022

Bărbatul în vârstă de 32 de ani i-a surprins pe cei trei chefi cu preparatul său și nu le-a venit să creadă când în farfurie au găsit celebrele Ouă L’Arpege cu cioburi de miere.

Nici după ce au ridicat cloșurile, chefii nu erau siguri ce se află, de fapt, în farfurie, iar primul lor gând a fost că au primit un desert. Mai mult, după ce au gustat din preparatul lui Andrei Mihalcea, cei trei au rămas fără cuvinte.

„E un starter”, a spus contrariat Sorin Bontea. „E un amuse bouche”, a adăugat chef Dumitrescu.

„Bă, terminați cu vrăjeala că e o fițăraie maximă aici”, a completat și Cătălin Scărlătescu.

Citește și: Chefi la cuțite, 12 septembrie 2022. Alessandro Salvatori e italianul îndrăgostit de România cu o poveste emoționantă de viață

După ce concurentul a intrat în platou, cei trei chefi s-au declarat impresionați de Ouăle L’Arpege pe care acesta le-a pregătit, dar și puțin contrariați. Mai mult, Florin Dumitrescu i-a atras atenția și asupra faptului că a moficiat rețeta originală și l-a tras la răspundere pentru acesta lucru.

„Ce te face pe tine să crezi că touch-ul tău ar putea îmbunătăți o rețetetă a unui chef cu trei stele Michelin?”, l-a întrebat acesta.

„Logica mea a fost simplă: Am stat și am urmărit toți ceilalți bucătari mari din această categorie care fac rețeta lui, într-un mod sau altul. Și atunci, ce am făcut, este să iau un pic de inspitație de acolo, de acolo”, și-a explicat Andrei Mihalcea alegerea.

Cu toate acestea, chiar dacă pe chef Dumitrescu nu a reușit să îl convingă, concurentul a reușit să obțină două cuțile de la chef Bontea și chef Scărlătescu.

Citește și: Chefi la cuțite, 7 septembrie 2022. Ileana Bulum le-a povestit chefilor despre cum a reușit să „fenteze” moartea. Prin ce a trecut

Tot ce trebuie să știi

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon. despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Sezonul 10 din Chefi la cuțite aduce pe micile ecrane ale telespectatorilor un nou platou și o formulă unică. Este prima dată când show-ul are două prezentatoare, pe Irina Fodor și pe Gina Pistol.

Irina Fodor prezintă primele ediții ale emisiunii, iar Gina revine în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de defășurare a show-ului, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Urmărește sezonul 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.