Chefi la cuțite, 15 martie 2021. Antonela Costea l-a „hipnotizat” pe Sorin Bontea cu preparatul său. Ce magie s-a întâmplat

Ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Antonela Costea, care a povestit detalii din viața sa.

„Am locuit prin mai multe țări, acum sunt în București și promovez terapia prin sunet cu boluri indiene. Am fost în India, acolo am studiat, am lucrat pe mine, pe apropiați, rezultatele sunt extrarrdinare. Terapia prin sunet cu bolurile indiene are la bază trezirea spirituală, dar ca să ajungem acolo trebuie să facem curățenie în noi. E fascinant, pentru că lucrează pe memoria celulară, schimbă AND-ul și atunci ne schimbăm modul de-a gândi, forma de-a gândi, simțindu-ne mai bine ne vindecăm singuri”, a explicat Antonela Costea.

După ce au ascultat atent dezvăluirile concurentei, aceasta a descoperit faptul că a primit două cuțite.

„Nu știu, am băgat cuțit?! Știam că nu am dat. Jur pe ce am mai scump, m-am speriat când l-am văzut. Deci nu cred. M-am speriat și eu când l-am văzut, mă jur. Nu înțeleg de ce l-am pus, că nu mi-a plăcut. Eu am pus cuțit?!”, a zis Sorin Bontea după plecarea concurentei din platoul emisiunii „Chefi la cuțite”.

Se pare că, într-un fel sau altul, Sorin Bontea a fost „hipnotizat” de energiile concurentei și, fără să vrea, a votat fix opusul!