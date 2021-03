Chefi la cuțite, 15 martie 2021. Ramona Erturk e campioana la fitness care i-a emoționat pe chefi cu drama trăită. Ce a povestit

„Am ajuns să fac sport din cauza faptului că aveam dureri foarte mari de coloană (… ). Am ajuns campion național. Sunt sportiv de performanță și particip la concursuri de fitness de doar doi ani de zile. În prezent sunt și campion national la categoria fitness. Am mai participat și la alte concursuri, am fost medaliată cu aur și cu argint. Am trăit experiențe frumoase, anul acesta am devenit și campion national. Iubesc enorm ceea ce fac. Îmi dedic o mare parte din timp și în prezent mă împlinește”, a mărturisit concurenta, în timp ce și-a pregătit rețeta de tagliatelle cu somon.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au degustat atent rețeta, au votat și apoi au dorit să afle cine a gătit o astfel de rețetă. Jurații au dorit să afle detalii din viața concurentei și acesta a fost momentul în care au ieșit la iveală povestiri emoționante.

„Am mâncat în gastronomie de la vârsta de 18 ani, ca barman ospătar. Înainte de asta, ca orice copil, am încercat să trăiesc cum am știut eu, doar că au fost și evenimente care s-au petrecut. Ce să vă zic? Am avut un semi-viol, a fost o poveste peste care am trecut foarte greu. Aveam 6 ani. Veneam de la grădiniță, mă duceam acasă. Și când eram în parc îl simțeam în ceafă. Era cineva care mă tot urmărea. Eu, în mintea mea de copil, nu am dat importanță. La un moment dat m-a abordat, m-a întrebat unde este discoteca din orașul nostru. M-a făcut să îl duc foarte aproape de locul respectiv. Pe faleză, nu era nimeni. Practic am fost bătută câteva ore în șir, m-a trântit cu capul de zid. A fost o tortură și îl rugam cu toată puterea mea să mă lase. Pur și simplu mi se derula o teroare, efectiv o teroare, simțeam că nu o să mai trec de momentul ăla. Plângeam atât de tare, țin minte că timpul se termina acolo. Am avut niște trăiri greu de digerat pentru un copil. Coșmarul s-a terminat când și-a terminat treaba. M-a luat de mână, încerca să fie cât mai amabil, ca si când nimic nu s-ar fi întâmplat. Am plâns luni întregi. Psihologii mei erau părinții mei. Toate fetele care trec prin asta au nevoie de așa ceva. Nu a fost închis, se află în libertate. L-am reîntâlnit peste ani de zile, nu a fost ok. L-am abordat și m-a întrebat dacă sunt nebună”, a fost cutremurătoarea dezvăluire făcută de concurentă.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au ascultat povestea cu uluire și au fost impresionați de puterea de care a dat tânăra dovadă, pentru a depăși această dramă.

Apoi, Ramona Erturk a povestit faptul că a „furat meserie” în Germania, când era ospătar. Pentru preparatul făcut în ediția 8 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, concurenta a primit un singur cuțit. Totuși, aceasta a plecat fericită și mulțumită de experiența trăită.

