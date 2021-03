Chefi la cuțite, 15 martie 2021. Rodica Popescu Bitănescu a gătit o rețetă specială pentru chefi. Ce dezvăluiri a făcut

Extrem de activă din fire, Rodica Popescu Bitănescu a mărtursit că cel mai bine se simte atunci când face treabă.

„Eu toată viața m-am sacrificat pentru teatru, viața mea a fost teatrul, înainte a orice. Am peste 50 de ani de scenă. Toată lumea îmi spune să râd și am realizat că râsul meu face bine. Fără râs nu aș putea să trăiesc, pe mine mă echilibrează. Mie râsul îmi dă sănătate, îmi dă poftă de mâncare. Dacă mă chinui pe scenă să râd și râd fals, lumea simte. Așa că e bine să râdem atunci când ne vine, ăla este râsul sănătos. Ca actriță am avut satisfacții profesionale foarte mari, dar am avut și nesatisfacții, în sensul că noaptea nu puteam dormi, pentru că o partitură mica o jucam prost și mă obseda toată noaptea. Reacțiile publicului m-au făcut să cred în mine ca dramaturg. Faptul că lumea mă cunoaște și mă iubește este în urma muncii. Și ca să scrii este foarte greu, am emoții foarte mari când scriu o nouă piesă. Așa cum poate să fie o mare lovitură, tot așa poate să fie și o mare cădere”, a mărturisit celebra actriță, în timp ce gătea.