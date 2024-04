Chefi la cuțite, 16 aprilie 2024. Andreea Lozincă, dezvăluiri dureroase despre accidentul pe care l-a avut la 16 ani. Ce a spus

Andreea Lozică este modelul de 33 de ani care a făcut dezvăluiri dureroase despre accidentul grav din adolescență în ediția 13 din sezonul 13 Chefi la cuțite. Jurații au ascultat cu mare atenție povestea ei.

Andreea Lozincă are 33 de ani, locuiește în Italia de 21 de ani și este model. Concurenta a revenit în România pentru a trăi experiența Chefi la cuțite. Aceasta a venit pregătită cu o rețetă care i-a uluit pe chefi.

Emoțiile au atins cote maxime pentru Andreea Lozincă în ediția 13 a show-ului culinar, de pe 16 aprilie 2024. Tânăra a pășit în bucătărie mai hotărâtă ca niciodată să-i impresioneze pe chefi, însă presiunea timpului a pus-o în dificultate.

De asemenea, concurenta nu a scăpat de întrebările juraților atunci când ușile s-au deschis pentru a intra în fața lor. Cu zâmbetul pe buze și emoționată, aceasta le-a dezvăluit chefilor că are o profesie pentru care a muncit din copilărie.

Mai mult, Andreea Lozincă a stârnit curiozitatea celor patru jurați atunci când a mărturisit că a trecut prin multe operații. Se pare că tânăra a fost greu încercată de viață încă din adolescență, trecând printr-un accident cumplit.

Ce confesiuni dureroase a făcut Andreea Lozincă despre cel mai greu moment din viața ei în ediția 13 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 16 aprilie 2024

Concurenta a fost foarte deschisă în a povesti despre momentele dificile care au lăsat urme în sufletul și pe corpul său. În ediția 13 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 16 aprilie 2024, Andreea Lozincă le-a zis juraților că a trecut printr-un incident groaznic la vârsta de 16 ani.

„Datorită unei experiențe de viață am devenit model. Aveam câteva rețele sociale, niște bloguri. Acolo vorbeam despre operațiile mele. Am avut un accident rutier la 16 ani care m-a făcut să trec prin mulți ani de spitalizări.

Aveam un scuter și mă îndreptam către prietenii mei care locuiau mai departe de mine, eram pe o stradă dreaptă, o doamnă care trebuia să-mi dea prioritate nu s-a oprit la stop și ne-am ciocnit. Primul gând pe care l-am avut a fost că mi-am rupt piciorul. Simțeam o mică durere la piciorul drept, dar nu știam cât este de grav pentru că purtam pantaloni lungi.

Piciorul era fărâmițat. La început, doctorii au hotărât să încerce să-l salveze. Așa că primii patru ani au fost de încercări. Am făcut 15 - 20 de operații în anii ăștia. La 8 ani de la accident, am descoperit că aveam o infecție numită osteomielită. Am făcut niște cercetări ca să înțeleg despre ce este vorba. Singura soluție a fost să îmi amputeze piciorul. Am ales să merg înainte așa cu bune și cu rele”, a dezvăluit Andreea Lozincă.

Modelul a vorbit și despre cum s-a schimbat viața ei de când și-a pus proteză la picioar: „Mi-au trecut toate durerile! Am simțit că mă reîntorc la ceea ce sunt eu! Nu m-am gândit niciodată că o să fiu model și că o să fac prezentări de modă. Înăuntru rămâi tot tu!”.

