Chefi la cuțite, 16 martie 2021. Mihai și Adrian Anghel, „gemenii geniali ai Craiovei”, au pregătit juraților rețete speciale

Cei doi, sunt cunoscuți drept „gemenii geniali ai Craiovei” și au apărut în numeroase emisiuni sau articole de ziar.

„Încă de la 4-5 ani am observat că avem o înclinațție către modă, era un feeling pe care îl aveam. Bunica ne-a învățat să coasem și cred că de acolo a început totul. La 14 ani am realizat un produs finit, adică o rochie roșie de tip cenușăreasă. Procesul a durat cam un an de zile pentru că jupa a fost realizată din peste o sută de straturi de material. Încurakîrile au fost maxime și am fost încurajați să mergem pe drumul acesta”, au povestit frații care își doresc să lucreze împreună.