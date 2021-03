Chefi la cuțite, 16 martie 2021. Nadia și Horia Dobrescu sunt frații ce i-au uluit pe chefi cu rețeta, dar și cu povestea lor

În timp ce au pregătit mâncarea, Nadia și Horia Dobrescu au mărturisit că sunt extrem de pasionați de călătorii și că au vizitat deja numeroase țări.

„Nouă ne place foarte mult să călătorim. Când am traversat Oceanul Atlantic aveam doar nouă luni. Până acum am călătorit în 17 țări, am fost în Marea Britanie, în Spania, Italia, Singapore, Maroc, Monaco, Franța, Slovenia, Ungaria, Bulgaria, Belgia și altele, dar cel mai mult mi-a plăcut în Brazilia, fiindcă locuiam la două minute distanță de ocean. Acolo am avut ocazia să facem surf. Plaja era complet goală, seara veneau pescarii care plecau la 5 dimineața și veneau seara la 6, uneori luam pește de la ei dacă ne plăcea, făceam tapioca cu pește. A fost o expriență foarte frumoasă”, au dezvăluit cei doi simpatici copii.