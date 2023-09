Chefi la cuțite, 18 septembrie 2023. Simona Gavril e nevăzătoare, dar are o poveste de viață uluitoare. Ce a făcut Scărlătescu

Simona Gavril i-a emoționat pe jurați cu povestea ei de viață și cu dezvăluiri din copilăria ei. O replică dată de concurentă l-a determinat pe Cătălin Scărlătescu să o îmbrățișeze, la Chefi la cuțite sezonul 12.

Deși este nevăzătoare, concurenta nu a renunțat la dorința ei de-a participa la emisiune. Nu doar dorința de a-i cunoaște pe jurați a motivat-o, ci și faptul că vrea să transmită părinților care au copii nevăzători că „ochii pot fi înlocuiți cu mâna” și că lipsa vederii nu înseamnă neapărat și incapacitatea de-a găti sau de-a face treburi ce țin de viața de zi cu zi.

Ajutată puțin, doamna din Bacău a pregătit o rețetă de ciorbă de fasole verde dreasă cu smântână și borș. În timp ce gătea, concurenta a dezvăluit mai multe despre ea: „Am avut trupă de muzică timp de 4 ani. Pe la 40 de ani m-am apucat de cântat, am învățat să cânt la chitară”.

După ce au degustat farfuria, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au fost uimiți atunci când au descoperit cine se află în spatele ușilor.

„Mă numesc Simona. M-am născut cu deficiențe de vedere. La 6 luni m-au dus la medic și el a dat diagnosticul de atropie optică și am continuat să conviețuim, să trăim. Toată familia mea a fost alături de mine. Deși în spate am o familie simplă, cu oameni cu studii medii, s-au străduit să mă dezvolte ca pe un om normal. M-am jucat, am alergat, m-am urcat în copaci, am cules via cu bunicul, am tăiat lemne și am făcut vinul cu bunicul. Ce dor îmi e, mă arde sufletul să mă urc într-un copac. Tot timpul era cineva în spatele meu. Dacă ai mei ar fi putut să-mi pună aripi să zbor, sunt sigură că mi-ar fi pus. Dar nu se întâmplă peste tot așa. Sunt mulți copii cu dizabilități și nu sunt învățați să facă nimic. Grea expresie: nu sunt învățați să facă nimic. Am terminat filologia la Cluj la liceul pentru deficiențe, am făcut școala postliceală la Vatra Luminoasă, am devenit maseuză. Am practicat 20 de ani meseria asta. Sunt căsătorită a doua oară. Vali este iubirea vieții mele, iubește chimia și istoria, așa m-a cucerit. Eu iubesc poveștile, nu pot să dorm fără povești. De 14 ani suntem împreună, m-a ajutat să evoluez. Am absolvit o facultate, am făcut jurnalismul, am fost în turneu cu trupa de teatru, a fost alături de mine”, a povestit concurenta, în timp ce chefii au urmărit-o fascinați, în ediția 11 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12.

Doamna i-a descris perfect pe chefi și i-a cucerit cu vorbele ei, lucru ce l-a determinat pe Scărlătescu s-o îmbrățișeze cu drag. Surpriza a fost și mai mare când a primit trei cuțite.

