Mădălina și Andreas Zaharia, soția și fiul lui chef Orlando Zaharia, apariție rară la televizor. Ce reacție a avut juratul

Chef Orlando Zaharia a avut parte de o surpriză neașteptată în ediția de miercuri din Chefi la cuțite sezonul 15, de pe 12 martie 2025. Mădălina și Andreas Zaharia, soția și fiul său, au apărut chiar în platoul show-ului culinar.

Chef Orlando Zaharia se mândrește cu o familie minunată! Juratul de la Chefi la cuțite are o soție superbă și un fiu care îi seamănă foarte bine.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Mădălina și Andreas Zaharia sunt persoane discrete. Partenera și băiatul lui chef Orlando Zaharia preferă să stea cât mai departe de luminile reflectoarelor și de ochii curioșilor.

De curând, cei doi au decis să-i facă o surpriză de proporții juratului Chefi la cuțite. Aceștia și-au făcut apariția în bucătăria show-ului culinar pentru a-i pregăti lui chef Orlando Zaharia un preparat neașteptat.

Cum a reacționat chef Orlando Zaharia când și-a văzut soția și fiul în platoul Chefi la cuțite

Andreas Zaharia a decis să își impresioneze tatăl cu o farfurie neașteptată. Acesta a gătit alături de mama lui un rizoto reinterpretat pe care îl face destul de des acasă.

Preparatul l-a luat prin surprindere pe chef Orlando Zaharia la ridicarea cloșului, însă adevărata surpriză a venit atunci când ușile s-au deschis, iar în platou au apărut soția și fiul lui. Juratul Chefi la cuțite a rămas cu gura căscată când i-a văzut.

„Ți-a plăcut coliva?!”, l-a întrebat Mădălina, în glumă.

„Este emoționant să-i văd aici, sunt minunile mele! Să apară în fața mea a fost chiar un șoc! Deci nu cred!”, a reacționat chef Orlando Zaharia.

„Am fost și sunt un om norocos, pentru că mi-a dat Dumnezeu în viața asta să o am pe Mădălina alături, care m-a înțeles și cu care am parcurs acest drum greu în bucătărie. Eu am lipsit la multe etape pentru a putea să le ofer totul, dar pentru a evolua în bucătărie. Este o femeie puternică!”, a mai spus juratul Chefi la cuțite, cu lacrimi în ochi.

Cum s-au cunoscut Orlando Zaharia și soția lui, Mădălina. Ce a povestit partenera juratului Chefi la cuțite

Chiar înainte de a intra în bucătăria show-ului culinar, Mădălina Zaharia i-a povestit Irinei Fodor despre cum și-a cunoscut soțul.

„Aveam vârsta de 21 de ani, totul s-a întâmplat după o seară în discotecă. Fiecare era cu gașca lui de prieteni. Pe la patru dimineața am schimbat numerele de telefon, iar după două luni am acceptat să ne întâlnim. A fost un date oficial. De atunci am rămas împreună, iar acum avem 23 de ani de căsnicie.”, a spus Mădălina Zaharia.

De asemenea, soția juratului de la Chefi la cuțite a vorbit cu vocea tremurândă și lacrimi în ochi despre partenerul ei: „În momentul de față se împarte între trei proiecte și este foarte ocupat. Orlando a pornit de jos, de la o bucătărie rece într-un hotel, la vârsta de 14 ani, unde a făcut practică în timpul liceului. A trecut prin toate fazele bucătăriei și s-a chinuit mult, foarte greu drumul. Nu ai timp de familie, nu ai timp de copil, este foarte greu! Bucătăria cred că înseamnă totul pentru el și de foarte multe ori familia a fost pe locul doi.

Sunt foarte fericită că a ajuns unde și-a dorit și că sacrificiile pe care le-a făcut au dat roade. Orlando e pâinea lui Dumnezeu, un om foarte bun, empatic, tot ce îmi puteam eu dorii de la viață. Are o parte a lui critică cu oamenii din jur, are așteptări foarte mari de la el.”