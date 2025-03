EXCLUSIV: Ștefan Iancu din "Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN" dezvăluie secrete din culise și relația cu fratele său

Ștefan Iancu interpretează rolul lui Ionuț în serialul Ana - Mi-ai fost scrisă în ADN. Însă puțini știu că face parte și din echipa de scenariști. Iată ce ne-a dezvăluit despre munca din spatele camerelor de luat vederi.

Ștefan Iancu îi dă viață lui Ionuț în cel mai nou serial semnat Ruxandra Ion, Ana - Mi-ai fost scrisă în ADN. Tânărul a intrat în industrie încă din copilărie, la vârsta fe 4 ani, însă de-a lungul timpului s-a îndreptat și către cursuri de dramaturgie și scenografie.

Ștefan Iancu, în exclusivitate pentru a1, despre actorie, munca la scenariul Ana - Mi-ai fost scrisă în ADN și relația cu fratele său

Pasiunea, talentul și dorința de a da tot ce este mai bun de fiecare dată l-au ghidat într-o industrie nu tocmai ușoară. Deși a interpretat roluri principale în mai multe pelicule, dar și în seriale TV, Ștefan a descoperit o chemare și pentru scrierea scenariilor.

Joci împreună cu fratele tău pentru prima dată. Păstrați ceva din relația personală pe set sau este o dedublare completă?

Nu cred că ai cum niciodată se te dedublezi complet, oricât de mult ai vrea. Vorbim, totuși, de 25 de ani pe care i-am petrecut împreună până acum sub o formă sau alta, iar faptul că jucăm frați nu face decât să alimenteze relația noastră în direcția asta. Sunt multe lucruri la care ne înțelegem fără să ne vorbim, de la intenții, la abordări sau la gesturi, așa că nu pot să zic decât că e o plăcere să joci cu cineva care te înțelege așa bine.

Te-ai alăturat echipei și ca junior writer. Presupun că perspectiva se schimbă major. Cum e relația aceasta actor-scenarist, simți că ai o libertate mai mare asupra personajului tău sau din contră, îi găsești limitări?

Cred că marele bonus pe care îl am în toată ecuația asta e că eu scriu pentru oamenii cu care și joc. Cu care stau acolo, pe set. Faptul că îi cunosc și interacționez cu ei direct mă face să îmi dau seama ce anume ar putea să îi pună în valoare, ce fel de replici li s-ar potrivi și cum aș putea să fac în așa fel încât să meargă lucrurile cât mai bine.

Când vine vorba de personajul meu e puțin altă treabă. Automat îți vine foarte simplu să scrii într-un anumit fel, care să se plieze foarte mult pe tine, dar în același timp trebuie să-mi aduc aminte că totuși personajul e ceva mai diferit de mine și atunci nu pot să-l fac să vorbească exact așa cum o fac eu. E un alt context, o altă vârstă, alte cunoștiințe. Deci da, mai degrabă aș spune că sunt niște limite aici.

În viitor ai fi mai încântat să treci din fața camerei de filmat în spatele ei, ca full-time scenarist?

Da, mi-ar plăcea să mă concentrez mai mult pe scris. Aș continua să joc, dar în alte contexte, în poveștile altora. Mi-ar plăcea foarte tare să petrec mai mult timp scriind și să găsesc contexte în care să fac asta.

Ți-ai început cariera în actorie de mic. A fost o dorință proprie sau un imbold exterior?

Cred că nici una, nici alta. Am mai zis-o și-n trecut, faptul că eu am început treaba asta cu actoria de mic a fost ceva circumstanțial. Mama ne-a înscris pe mine și pe frate-miu la o agenție de casting și de acolo lucrurile s-au legat. N-am fost niciodată forțat în nicio direcție și nici nu mi-am impus eu ceva. Pur și simplu îmi făcea plăcere și mă distram. Ulterior a devenit și un job, dar asta e altceva și e o decizie pe care am luat-o cu mult după ce m-am apucat.

Dacă ai putea, ai schimba ceva din parcursul tău profesional?

Poate dacă aș fi avut ceva mai mult curaj aș fi plecat din țară la facultate. Măcar să schimb mediul, să văd cum ar fi și pe acolo. Așa, am rămas cu un „ce-ar fi fost dacă” care mă macină puțin din când în când și îmi reapare constant în minte. Dar poate că o să plec, la un moment dat.

Ana - Mi-ai fost scrisă în ADN, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1

Ștefan Iancu a fost distins cu mai multe premii, dintre care amintim Premiul Gopo pentru „Tânăra Speranţă” în 2018 şi Premiul „Best Newcomer” la Festivalul de film Subtitle Festival 2019.

În serialul Ana - Mi-ai fost scrisă în ADN, acesta joacă împreună cu tineri talentați și nume consacrate din teatru, film și televiziune. Totodată, este prima oară când joacă împreună cu fratele său, Bogdan Iancu.