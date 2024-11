Chefi la cuțite, 19 noiembrie 2024. Cine a câștigat a treia amuletă din sezonul 14. Chefii, complici la o cerere în căsătorie

În ediția 3 de la Chefi la cuțite, sezonul 14 din 19 noiembrie 2024, concurenții au dat tot ce au avut mai bun pentru a trece în etapa următoare. Pe lângă preparatele inedite, jurații au asistat și la un moment special - au fost martorii unei cereri în căsătorie.

Chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner, chef Richard Abou Zaki și chef Ștefan Popescu și-au ascuțit cuțitele și s-au adunat, din nou, în bucătărie pentru o nouă amuletă. Irina Fodor a anunțat o probă care a stârnit tensiuni între jurați.

„Tu, Richard, ai avut simț bun. Spuneai mai devreme că azi e ziua ta. Ei, bine, într-un fel chiar este. Pentru că este ziua în care îți este dedicată tema. Dar mai e ceva! Căpășuna! (sic!) Asta este tema voastră de astăzi. Vreau să văd în toate farfuriile voastre, niște căpșuni impecabile! Trebuie să se simtă gustul lor, indiferent de cum le folosiți în farfuriile vostre”, a anunțat prezentatoarea.

De asemenea, chef Richard Abou Zaki a povestit cum a ajuns să stâlcească denumirea fructului. „Am zis mereu căpășună. De când eram mic. Și în prima zi de grădiniță, mi-au făcut cadou ghiozdanul ăsta. Și era un ghozdan care avea formă de căpășună și când m-am dus la școală, acolo la țară, la Bărcănești, toți au râs de mine: Uite-l pe ăsta, are ghiozdan de fetiță! Dar eu iubeam căpășuna, mâncam foarte multe. Și atunci, nu am vrut să mă maid duc la școală și am plecat în Italia”, a povestit juratul Chefi la cuțite, sezonul 14.

Chef Orlando Zaharia a câștigat a treia amuletă de la Chefi la cuțite sezonul 14, ediția 3 din 19 noiembrie 2024.

Irina Fodor a mai dezvăluit că chef Florin Ivan este cel care evaluează preparatele lor și allege la cine merge a treia amuletă. Avantajul pus în joc spune că „poți schimba orice concuret din echipa ta cu oricare altul din celelalte două echipe, cu excepția cuțitelor de aur”.

„Amuleta care a schimbat destinul echipei mele sezonul trecut. Am o trauma legată de această amuletă”, a spus cu regret chef Orlando Zaharia.

Chef Ștefan Popescu a făcut babaroise cu căpșuni, și cremă de ciocolată albă cu bezea.

Chef Richard Abou Zaki a pregătit o salată de castraveți, roșii și căpșuni cu un sos de căpșuni, oțet de zmeură și trandafiri și căpșună arsă.

Chef Alexandru Sutner a făcut o tartă descopunsă cu dulceață de căpșuni, cremă de mascarpone de căpșuni și bezea arsă.

Chef Orlado Zaharia a gătit un desert care vine de la o combinație de frișcă cu fructe.

Citește și: Chefi la cuțite, 18 noiembrie 2024. Cine a câștigat a doua amuletă din sezonul 14. Ce avantaj uriaș a obținut chef-ul

După degustare, chef Florin Ivan a intrat în platou și a acordat punctele, dar și a treia amuletă de la Chefi la cuțite, sezonul 14 ediția 3 din 19 noiembrie 2024.

Chef Richard Abou Zaki a obținut 2 puncte. Chef Alexandru Sutner 3 puncte, Chef Ștefan Popescu 4 puncte, iar amuleta a ajuns la Chef Orlado Zaharia.

„M-a impresionat prin combinația de gusturi pe care am simțit-o, Tot timpul descopeream ceva”, a explicat judecătorul

Ce concurenți au venit în ediția 3 de Chefi la Cuțite, sezonul 14 din 19 noiembrie 2024

Concurenții care au trecut pragul platoului Chefi la cuțite, sezonul 14 ediția 3 din 19 noiembrie 2024 au surprins cu preparatele lor dar și cu poveștile de viață. Fie că sunt bucătari de profesie sau doar pasionați de gătit, toți au dat au dat ce au avut mai bun pentru a obține minum 3 cuțite.

Andrei Onofrei și Andrei Cadleț

Andrei Onofrei și Andrei Cadleț sunt verișori, dar au venit la Chefi la cuțițe ca cei mai mari „rivali” Cei doi sunt din Arad și suțin că au o luptă „crâncenă” pentru cuțite. Andrei are 30 de ani, este de profesie bucătar și pentru etapa audițiilor, acesta a gătit tricot de vită, cscabeche din macrou și salsa roșie. Și vărul lui este bucătar și de asemenea, cel care a venit cu ideea să se înscrie împreună la Chefi la cuțite. Acesta a pregătit barbun de Marea Neagră, tartar de creveți, salată de fenicul cu portocală și cremă de sparanghel. Cei patru chefi au jurizat cu foarte mare atenție fiecare preaparat și au votat. Astfel, doar Andrei Cadleț a trecut în etapa următoare, cu 3 cuțite.

Beatrice Cinzia Păun

Beatrice Cinzia Păun are 27 de ani, este din Miercurea Ciuc, dar în prezent locuiește în Iași, acolo unde a absolvit Facultatea de Actorie. Tânăra este pasionată de bucătărie după ce la doar 16 ani s-a mutat singură și, de nevoie, a învățat să gătească. Aceasta are, de asemenea, o poveste de viață uluitoare pe care le-a dezvăluit-o celor patru chefi. Beatrice a mărturisit că a fost în depresie după ce mama ei s-a schimbat complet și a părăsit familia, dar nu s-a lăsat dărâmată. Ea și-a luat viața în propriile mâini, ajutată de tatăl ei, a reușit să treacă peste greutăți. La audiții fata a gătit ou poșat cu pasta de pește afumat pe pat de sparanghel, dar nu a reușit să obțină decât un singur cuțit.

Jawad Assaf

Jawad Assaf are 23 de ani, este din Liban, dar locuiește în România din 2021. Concurentul de la Chefi la cuțite, sezonul 14 a gătit Kunefe – un desert traditional cu care i-a impresionat pe jurați. Înainte de a afla câte cuțite a primit pentru preparatul lui, acesta a povestit despre parcursul lui și cum a ajuns la noi în țară. Tânărul a povestit că deși nu știa nimic despre România, el a ales să plece din țara natală imediat cum a primit un telefon. Acesta a mai povestit că este de religie duruz și face parte dintr-un comnunitate care trăiește în munți, în Liban, Siria, Palestina și Iordania și are reguli stricte. Visul lui este să își deschidă un restaurant cu specific, iar drumul lui a început cu cele patru cuțite primite de la jurați.

Citește și: Ce mai face și cu ce se ocupă acum Cristi Șerb, primul câștigător Chefi la cuțite. Viața lui s-a schimbat complet

Răzvan Anghelescu

Răzvan are 24 de ani și este din Târgoviște. Bucătar de profesie, el a ales să prezinte în fața chefilor un preparate cu: sparanghel marinat, ou de prepeliță și smântână acră. Deși își dorea să studieze economia, tânărul a ajuns la un Institut de Gastrionomie din Italia, după ce părinții lui au greșit profilul la care l-au înscris. Acesta a locuit timp de 10 ani în afara țării, dar a ales să revină în România. La audițiile Chefu la cuțite el a venit însoțit de iubita lui și odată ajuns în platou, chefii l-au convins să o ceară în căsătorie. Băiatul a îngenunchiat în fața partenerei și i-a adresat mult râvnita întrebare. Ulterior, el a mai avut parte de o bucurie, a primit 4 cuțite și multe laude din partea juraților.

Pierpaolo Laconi alias White Dream, show spectaculos cu baloane de săpun la Chefi la cuțite, sezonul 14

Pierpaolo Laconi este din Italia și este cunoscut drept White Dream, magicianul baloanelor de săpun. Acesta locuiește în prezent în Spania, dar călătorește în jurul lumii cu spectacolul său. Acesta a făcut o demonstrație și în fața chefilor, care au privit uluiți momentul. Magicianul este și deținătorul Recorudului Mondial pentru cel mai mare balon de săpun făcut doar cu mâinile.

„Am început în urmă cu 8 ani. Înainte de asta am lucrat în lumea artei și a spectacolului. Spritul artistic există în mine de când mă știu. Încă de la vârsta de 10-12 ani, am început să fac cursuri de actorie și improvizație. De când mă știu mi-a plăcut pe scenă”, a povestit Pierpaolo Laconi la Chefi la cuțite, ediția 3 din 19 noiembrie 2024. El a primit și cuțitul de argint al prieteniei, pentru pastele gătite.

Iustin Chiforiuc

Iustin Chiforiuc are 23 de ani, locuiește în Suceava și este chef de partie. El a gătit spaghete cu un sos de roșii fresh și spumă de buratta. Tânărul este pasionat de bucătărie încă din adolescență, când gătea alături de mama lui. Ulterior, el a ales să urmeze și o școală de bucătari din Italia și până la aceasta vârstă, deja are o experință vastă, în mai multe restaurante. Iustin are o poveste de viață impresionată. La doar 5 ani, el a plecat alături de mama și de sora lui în Italia pentru a scăpa de tatăl lui care era violent. Acolo, aceștia au început o nouă viață. Tânărul își dorește acum să își deschidă un restaurant și i-a impresionat pe jurați cu preparatul lui simplu, dar foarte reușit pentru care a primit 3 cuțite.

Odi Onyejekwe

Odi este sută la sută ardelean, născut în România, mama lui fiind româncă și tatăl nigerian. Bărbatul în vârstă de 38 de ani locuiește în Cluj și este consultat de business. Acesta a preparate o salată de roșii cu piersici la grill, cu brâză de capră și migdale crocante. Odată ajuns în fața chefilor, asemănarea lui cu celebrul actor Edy Muprhy nu a putut fi trecută cu vederea. „Semeni fantastic cu el. Ești băiatul lui Edy Murphy?”, a fost reacția juraților când l-au văzut. Acesta a dezvăluit că el este cel care a pus bazele livrării de mâncare și este pasionat de bucătărie. Deși s-a prezentat cu un fel de mâncare aparent simplu, cei patru chefi au fost foarte încântați și concurentul a primit 3 cuțite.

Ana Manea

Ana Manea are 22 ani locuiește în Genova și este fotbalistă în liga a treia din Spania. Aceasta visează să ajungă o cunoscută jucătoare de fotbal și a venit la Chefi la cuțite, sezonul 14 pentru o nouă provocare. Ea s-a prezentat în fața juraților cu orez cu legume și pui, un preparat foarte des consumat de sportivi. După ce au gustat, chefii și-au dat pe rând cu părerea despre cine ar putea fi în farfuriei, iar printre opțiuni s-au numărat: o studentă, un jucător de box sau un înotător. Mirarea lor a fost și mai mare când au aflat cu ce se ocupă, de fapt tânăra. Pe lângă meseria nașteptată, Ana are și o poveste de viață cutremurătoare. Deși au fost impresionați de puterea fetei, preparatul său a obținut doar un cuțit.

Petrișor Băscrăcea

Petrișor Băscrăcea are 24 de ani, este influencer și locuiește în Craiova. Concurentul de la Chefi la cuțite, sezonul 14 a gătit ciorbă de fasole cu varza, o rețetă pe care o știe de la bunica lui, de etnie rromă. Forte determinat, acesta susține că a venit la emisiune să câștige, nu doar să participe. Bărbatul este deja cunoscut în mediul online, acolo unde este extrem de activ, sub numele de Craiova1mai. El a început cu acte de caritate, a ajutat oameni care trăiau pe stradă cu mâncare sau bani. Însă, activitatea lui din mediul online a avut și repercusiuni asupra vieții private. Influencer-ul a povestit că faima i-a adus destul de multe fane, iar soția lui a plecat de acasă din cauza „fanelor” lui. După ce i-a transmis și un mesaj partenerei sale, el a aflat că a obținut 4 cuțite.

Marieta Drăgan

Marieta Drăgan are 60 de ani și a venit la Chefi la cuțite pentru a-și demonstra că este cea mai bună bucătăreasă. Aceasta locuiește de 21 de ani în Bordeaux, Franța și este menajeră. Pasiunea pentru gătit a moștenit-o de la bunica ei, care a fost chef într-o bucătărie de spital. Deși nu are studii în domeniu, concurenta se bazează pe talentul înnăscut și le-a pregătit chefilor piept de rață a la bordolaise. Odată ajunsă în platou, concurenta i-a impresionat cu povestea de ei de viață și cu greutățile prin care a trecut. La final, ea a obținut3 cuțite.

Citește și: Chef Orlando Zaharia, fotografia din copilărie care i-a emoționat pe fani. Cum arăta juratul Chefi la cuțite când era mic

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 14 Chefi la cuțite, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Sezonul 14 Chefi la cuțite aduce la Antena 1 savoarea intensă a celei mai puternice competiții din ringul culinar. Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu se întorc la masa juraților pentru o nouă rundă de audiții pe nevăzute, dar și în arena aprigelor bătălii pentru amulete, care în acest sezon vin cu o miză uriașă ce va da o nouă dinamică întregii competiții.

Farfurii suprinzătoare, pasionați de bucătărie dornici să revoluționeze arta gastronomică, invitați de marcă din aristocrația artei culinare internaționale, demonstrații de forță ale celor patru jurați pentru cele mai râvnite amulete, concurenți cu povești impresionante și multe emoții – toate fac parte din noul sezon al cooking show-ului, difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY, duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la 20:30.

Lupta pentru amulete aduce o regulă nouă, înainte de formarea echipelor. Astfel, clasamentul format în urma punctelor obținute de Chefi la bătăliile pentru amulete va fi esențial, întrucât jurații care se vor poziționa pe locurile 3 și 4 vor împărți conducerea unei echipe – în vreme ce jurații de pe locurile 1 și 2 vor avea privilegiul de a conduce fiecare propria echipă.

Competiția se anunță cu atât mai intensă cu cât, începând din acest sezon, pe lângă premiul în bani, câștigătorul sau câștigătoarea marelui trofeu al cooking show-ului va primi un stagiu de pregătire de o lună la restaurantul Retroscena din Italia, oferit de Chef Richard Abou Zaki. Astfel, celor 30.000 de euro li se adaugă valoroasa recompensă a experienței unice în bucătăria unui restaurant cu o stea Michelin.