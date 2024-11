Chefi la cuțite, 18 noiembrie 2024. Cine a câștigat a doua amuletă din sezonul 14. Ce avantaj uriaș a obținut chef-ul

Noi concurenți au pășit în platoul Chefi la cuțițe, sezonul 14 și i-au surprins pe jurați atât cu preparatele speciale, cât și cu poveștile de viață inedite. Află ce s-a întâmplat în ediția 2 din 18 noiembrie 2024.

Irina Fodor a intrant în platou și le-a dat celor patru chefi o veste care i-a luat pe nepregătite. Jurații chiar s-au emoționat când au auzit ce vor avea de gătit pentru a obține avantaje în etapa battle-urilor. Mai mult, prezentatoarea le-a dezvăluit în avans următoarele patru probe, care le sunt dedicate.

„Știți că pe vremuri, existau acele emisiuni la radio în care oamenii puteau să sune și să facă dedicații pentru persoanele dragi (...) Vreau să vă anunț oficial, că următoarele patru probe vă sunt dedicate vouă. Sunt dedicații speciale. Inspirate din voi, din lucruri care vă reprezintă, sau care sunt știute despre voi sau pe care le-ați inventat voi, sau pe care le practicați. Astăzi vom începe cu Orlado. Este vorba de carne, pentru că știm foarte bine, Orlando este pasionat de acest domeniu, mai exact stake”, a anunțat Irina Fodor.

În timp ce chef Orlando Zaharia s-a simțit onorat, adversarii săi au vrut să afle care este, de fapt, amuleta pusă în joc, dar și cine îi jurizează.

Chef Ștefan Popescu a câștigat a doua amuletă de la Chefi la cuțite sezonul 14, ediția 2 din 18 noiembrie 2024. Zarug a oferit un avantaj uriaș juratului

Înainte de a da startul confruntării dintre chefi, Irina Fodor a anunțat și avantajul pe care îl oferă amuleta pusă la bătaie, în ediția 2 de Chefi la cuțite, sezonul 14 din 18 noiembrie 2024. „Ai puterea să salvezi un concurent din echipa ta în cazul în care acesta este eliminat”, spune amuleta care i-a făcut pe jurați să dea tot ce au avut mai bun.

Astfel, chef Alexandru Sautner a gătit mușchi de vită, cu piure de cartofi, ceapă caramelizată, baby sfeclă roșie, baby morcov și un sos de ceapă, roșii și fois gras.

Chef Orlando Zaharia a apelat tot la un muchi de vită, cu foie gras, pate de foie gras, sos de foie gras cu vin porto și cartof fondat, umplut cu pate de foie gras.

Chef Ștefan Popescu a pregătit, de asemenea, mușchi de vită, cu piure de păstârnac, sos de vis, sparanghel blanșat cu crustă de parmezan,

Chef Richard Abou Zaki a ales un mușchi de miel, cu sos de marsala, capere și rodie, cu sos de morcovi și portocală și iaurt mediteraneean cu sos de tarhon.

Efervescent ca de obicei, Zarug a fost cel care a jurizat preparatele celor patru chefi. „Este șansa mea să nenorocesc niște speranțe?!”, a glumit judecătorul din această ediție.

Ajuns în platou, acesta a spus care a fost preparatul pe gustul său.

„Eu am jurizat farfurii, nu pretenii. E greu să alegi când știi că oamenii sunt prinși de competiție și alegerea ta îi devansează pe unii”, a spus Zarug. Astfel, chef Ștefan Popescu a primit 5 puncte și a câștigat a doua amuletă de la Chefi la cuțite, sezonul 14 din 18 noiembrie 2024.

Chef Richard a primit de la Zarug 4 puncte, Chef Orlando, 3 puncte, iar Chef Sautner – 2 puncte

„5 puncte am dat la vita în tigaie. Carnea nu era făcută cel mai rău, era sărată cât trebuie, avea o textură destul de solidă care să nu pară o spună. Sparanghelul ăla putea să și lipsească, că nu era gătit cum trebuie, dar per total, era un echilibru surprinzător”, și-a explicat judecătorul din a doua ediția alegerea.

Citește și: Chefi la cuțite, 17 noiembrie 2024. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 14 și câte puncte a primit fiecare chef

Ce concurenți au venit în ediția 2 de Chefi la Cuțite, sezonul 14 din 18 noiembrie 2024

Concurenții de la Chefi la cuțite, sezonul 14 i-au surprins pe jurați cu preparatele lor, dar și cu poveștile de viață uluitoare. Iată ce s-a întâmplat în ediția 2 difuzată pe 18 noiembrie pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Desak Putu și Lurah Shanti

Ediția a doua de Chefi la cuțite, sezonul 14 din 18 noiembrie 2024 a debutat cu două concurente de peste mări și țări. Desak Putu și Lurah Shanti lucrează în România ca maseuze, însă nu au uitat de tradițiile locale. Originare din Bali, aceasta au gătit un preparat specific bucătăriei lor care i-a dat impresionat pe jurați și astfel, au obținut patru cuțite.

Acestea au avut parte și de o intrare inedită și le-au oferit celor 4 chefi un masaj ca la carte. În fața lor concurentele au povestit despre viața pe care au lăsat-o în urmă dar și modul inedit în care au ales să vină să lucreze chiar la noi în țară.

„Eu am o viață aproape perfectă în Bali, dar vreau să explorez puțin lumea. Am văzut multe oferte de muncă din Orientul Mijlociu sau în țări precum Rusia, dar și din România. Și îi zic lui Desak: Ce zici de România? Și apoi am căutat pe Google și am găsit castelele și zăpada. Așa am decis că ne place România. Și uitați-ne aici”, a povestit.

„Părinții mei m-au învățat să gătesc cu adevărat încă de la 7 ani. Iar mama mea este o bucătăreasă foarte bună din zona în care provin eu”, a adăugat și Desak.

„Gustul preparatului a fost extraordinar. Cu foarte multe condimente, dar bine dozate”, a explicat chef Orlando Zaharia.

Ani Crețu

Ani Crețu, celebra actriță care a devenit cunoscută datorită proiectului „Vacanța Mare” a trecut pragul platoului Chefi la cuțite, sezonul 14 în a doua ediție din 18 noiembrie 2024. Aceasta a dezvăluit că deși nu a mai apărut la TV, cariera ei a continuat și în prezent, este director artistic al Teatrului Ion Creangă.

Însă, odată ajunsă în fața juraților, aceasta a dezvăluit drama prin care a trecut cu copilul ei, după ce a născut. „M-am trezit mamă de copil cu alergii. Șoc! Într-o seară vine un rezultat din Germania, era vreo 9 seara și mi se înmoaie picioarele și mă așez pe canapea și încep să plâng. Intolerantă gravă la histamină (...) Avea tubul digestiv praf. Aveam o listă cu alimentele care îi puneau în pericol viața, alimentele pe care nu le putea tolera intestinul și o altă listă foarte lungă cu alimentele pe grade de histamină”, a povestit aceasta.

Fiul ei este alergic la o mulțime de alimente de la orez, la pește, kivi, banane, roșii. Din acest motiv, Ani Crețu a fost nevoită să vină cu tot felul de idei inovatoare pentru a-și hrăni copilul.

„Nu poate mânca lactate, pui din comert, ouă din comerț. Carne avea voie, la un moment dat, doar de bibilică și o găseam în județul Călărași. Și fără E-uri. Și mi-au rămas cinci alimente cu care pot să gătesc”, a mai mărturisit actrița.

Deși a fost întrebată de chef Richard dacă și-a dori să continue drumul în competiție, Ani Crețu a spus că îi este imposibil și a primit cuțitul de argint, al prieteniei.

Andrei Doru

Andrei Doru vine din București, are 28 de ani și este bucătar. Tânărul spune este el că este foarte tipicar și tinde spre perfecțiune, ceea ce își dorește să prezinte și în farfuriile sale. El s-a prezentat în fața juraților cu un risotto de ceapă, cu ceapă murată, piure de leurdă, chips-uri de parmezan și chips-uri de rucola.

„Eu vă spun din prima, să nu se supere concurentul dacă ne vede, nu e fiert. A fost foarte inteligent pentru că a pus risotto-ul când încă nu era gătit, pe deasupra e tare, dar în mijloc e foarte bun. Din punct de vedere tehnic, e corect”, a spus chef Sautner imediat cum a ridicat cloșul.

Citește și: Cum s-a schimbat viața lui Alexandru Comerzan după ce a câștigat sezonul 7 Chefi la cuțite. Ce mai face și ce realizări uriașe are

Andrei Doru a povestit că și-a început cariera de bucătar la 19 ani, ca ajutor de bucătar, din întâmplare. „Un coleg de facultate m-a întrebat dacă pot să îl ajut la job-ul și când m-am văzut în bucătărie, a fost dragoste la prima vedere. Am învățat și am făcut pasul de la ajutor de bucătar, la bucătar. Am fost în Anglia 5 ani, unde am lucrat de la pub-uri englezești, la hoteluri de cinci stele. Am fost și la stadioane, la turnee, de exemplu, Wimbledon”, a povestit concurentul

Tânărul care a gătit pentru celebrități la turneul Wimbledon și a lucrat pentru legendarul Chef Alain Ducasse, i-a impresionat pe cei trei chefi cu experinența lui, dar și cu preparatul și a obținut 3 cuțite.

Alina Rugină și Silviu Zaharia

Alina Rugină are 24 ani este din București și de lucrează ca marketing manager. Tânăra a câștigat Miss România în 2017 și a venit la Chefi la cuțite să își testeze talentul și în bucătărie. Aceasta a dezvăluit că adora competiția așa că a venit alături de viitorul ei soțul să afle cine gătește cel mai bine din familie.

Ea s-a prezentat în fața chefilor cu un desert simplu, dar foarte de efect, încurajată de toți prietenii săi să participe. Însă, partenerul ei, care trebuia să îi fie de ajutor, a încurcat făina cu laptele praf, iar jurații nu au știut ce gustă.

La rândul său, Silviu Zaharia este un antreprenor de succes, cunoscut printre iubiritorii de mașini și celebru în mediul online. Cei doi au povestit cum au ajuns să formeze, un cuplu, în urmă cu trei ani și cât de mult s-au schimbat viețile lor în acest timp.

Deși fosta Miss România 2017 a greșit preparatul, ea a reușit să să obțină trei cuțite de la jurați.

George Emeka Nwike

George Emeka Nwike are 38 de ani, este chef și locuițete în Ploiești. Bărbatul s-a mutat în România pentru soția lui, cea care l-a și înscris la Chefi cu cuțite, sezonul 14.

„Acum vreo 2 luni a venit acasă și mi-a spus: vreau să vorbim ceva. M-am gândit ce s-a întâmplat. Ea a spus: am primit un e-mail. De la cine? De la Chefi la cuțite. Așa am ajuns să aflu că sunt la Chefi la cuțite”, a povestit concurentul.

„Sunt cel mai mare fan al lui George pentru că știu cât e de talentat și de pasionat”, a spus soția lui. Acesta a venit cu un preparat îndrăzneț – popcorn shrimp – inspirat din bucătăria japoneză cu care a reușit să îi impresioneze pe jurați.

„Eu nu înțeleg farfuria asta. E foarte minimalistă”, a fost prima reacție a celor 4 chefi.

Cu toate acestea, chef-ul i-a surprins când le-a spus ce expeiență profesională bogată are. În perioada în care a locui la Dubai, nigerianul a lucat la Burj al Arab, Burj Khalifa și Four Seasons. George Emeka Nwike a primit 3 cuțite.

Mircea și Anca Halastoan

Mircea și Anca Halastoan sunt soț și soție și au venit la Chefi la cuțite, sezonul 14 să prezinte importanța unui stil de viață sănătos. Cei doi sunt din Deva, lucrează împreună la firma familiei și sunt de nedespărțit.

În timp ce el a gătit un orez cu legume și pipet de pui, soția a ales un desert săntos. „E mai dietetic asa. Nu are zahăr”, au remarcat jurații.

Odată intrat în platou, cuplul și-a spus povestea. De 16 ani, cei doi petrec 24 din 24 de ore împreună, după ce s-au cunoscut „din greșeală”. „Aveam două numere Anca în telefon și am sunat-o pe ea”, a povestit bărbatul.

„Consider că am două vieți. Până la 37 de ani și după ce am cunoscut-o pe ea”, a declarat bărbatul.

Mircea și Anca Halastoan au obținut fiecare câte patru cuțite pentru preparatele gătite în a doua ediție Chefi la cuțite, sezonul 14 din 18 noiembrie 2024.

Citește și: Cum arăta Chef Alexandru Sautner în adolescență. Imaginea de colecție cu celebrul jurat Chefi la cuțite

Vlad Lachstadter Gîndac

Vlad Lachstadter Gîndac are 30 de ani și este din Râmnicul Vâlcea. Concurentul este bucătar și s-a prezentat la audiții cu un preparat vegetarian. Jurații și-au dat seama imediat că tânărul are experineță în bucătărie și au fost intrigați de gustul din farfurie.

Odată ajuns în fața celor patru chefi, el a dezvăluit că a și lucrat cu unul dintre ei la începutul carierei sale. „Poate chef Ștefan nu își amintește de mine, dar am fost primul bucătar chef pentru care am lucrat. A fost destul de rigid, nu prea ne-am înțeles noi din prima zi”, a dezvăluit concurentul.

„În prima zi când l-am cunoscut, doar ce venisem de la meci, m-a întrebat ce echipă susțin, nu prea susțineam aceeași echipă și în mentalitatea mea de ultras, a fost să-i spun ceva despre echipa lui. Ca și consecință, următoarele 6 luni, am stat și am curățat cartofi și ceapă”, a povestit aceasta.

Acesta a plecat ulerior în Marea Britanie unde a dobândit o experință vastă, însă din cauza viicilor sale a ajuns

„Consumam foarte mult alcool și droguri. Acum sunt curat de doi ani jumate. Consumul a început destul de devreme. Că am o problemă cu alcoolul. Tot timpul mi-a plăcut. Mi-a dat ceva extra și a fost o dependență. Am descoperit alcoolul în jurul vârstei de 12 ani apoi lucrurile au evoluat trepat. Prima dată am avut contact cu drogurile la 20 de ani, în Anglia”, a mai adăugat concurentul de la Chefi la cuțite sezonul 14.

După 6 ani de consum, un atac de cord și alte probleme de sănătate, Vlad a renunțat la viciile sale datorită unei voințe de fier. Pe lângă povestea uluitoare de viață, el i-a impresionat pe chefi și cu farfuria felul de mâncare gătit pentru care a primit 4 cuțite.

Sosia lui Ed Sheeran, moment special la Chefi la cuțite, sezonul 14 ediția 2 din 18 noiembrie 2024

Ușile s-au deschis și acordurile piesei „Shape of you” au răsunat în platou Chefi la cuțite. Jurații au fost uluiți când au văzut că Ed Sheeran se află în fața lor.

„Sunt o sosie. Fac sosia lui Ed Sheeran peste tot în lume”, a dezvăluit invitatul,

„Arăți la fel. Ești 1 la 1! Aceeași freză, părul, ochii și culoare pielii!”, au reacționat chefii.

„Numele meu este Ty Jones, sunt din Manchester, am 29 de ani și ocupația mea este să fiu sosia lui Ed Sheeran. M-am gândit că strămoșii noștri s-ar putea să fie rude pentru că știu câteva lucruri despre Ed pe care le știu și despre mine cum că familia lui se trage din Sudul Irlandei, la fel ca și mine. S-a născut într-un loc aflat la o oră de casa mea. Practic, s-a născut în același loc, dar eu m-am mutat altundeva, așa că nu ai de unde să știi”, a explicat el totul.

El a povestit că totul a început pe vremea când era la școală și artistul britanic nu era încă celebru, iar colegii lui l-au confundat cu adevătul Ed Sheeran pentru că aveau până și aceleași haine.

Aceștia s-au și întâlnit, în urmă cu 12 ani, după ce o poză cu sosia a devenit virală și însușI Ed Sheeran a crezut că este el, dar nu-și amintea când a făcut poza. Așa că echipa sa l-a contactat pe Ty și ambii s-au simțit ca și cum se uită în oglindă.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 14 Chefi la cuțite, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Sezonul 14 Chefi la cuțite aduce la Antena 1 savoarea intensă a celei mai puternice competiții din ringul culinar. Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu se întorc la masa juraților pentru o nouă rundă de audiții pe nevăzute, dar și în arena aprigelor bătălii pentru amulete, care în acest sezon vin cu o miză uriașă ce va da o nouă dinamică întregii competiții.

Farfurii suprinzătoare, pasionați de bucătărie dornici să revoluționeze arta gastronomică, invitați de marcă din aristocrația artei culinare internaționale, demonstrații de forță ale celor patru jurați pentru cele mai râvnite amulete, concurenți cu povești impresionante și multe emoții – toate fac parte din noul sezon al cooking show-ului, difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY, duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la 20:30.

Lupta pentru amulete aduce o regulă nouă, înainte de formarea echipelor. Astfel, clasamentul format în urma punctelor obținute de Chefi la bătăliile pentru amulete va fi esențial, întrucât jurații care se vor poziționa pe locurile 3 și 4 vor împărți conducerea unei echipe – în vreme ce jurații de pe locurile 1 și 2 vor avea privilegiul de a conduce fiecare propria echipă.

Competiția se anunță cu atât mai intensă cu cât, începând din acest sezon, pe lângă premiul în bani, câștigătorul sau câștigătoarea marelui trofeu al cooking show-ului va primi un stagiu de pregătire de o lună la restaurantul Retroscena din Italia, oferit de Chef Richard Abou Zaki. Astfel, celor 30.000 de euro li se adaugă valoroasa recompensă a experienței unice în bucătăria unui restaurant cu o stea Michelin.