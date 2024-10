Ce mai face și cu ce se ocupă acum Cristi Șerb, primul câștigător Chefi la cuțite. Viața lui s-a schimbat complet

Cristi Șerb, primul câștigător Chefi la cuțite, a acordat un inverviu la 8 ani de când a obținut premiul cel mare și a plecat acasă cu mult râvnitul trofeu. Chef-ul a povestit că imediat după finală, viața lui s-a schimbat complet atât pe plan profesional, cât și personal. Cu ce se ocupă acum

Cristi Șerb avea doar 22 de ani atunci când a câștigat primul sezonul Chefi la cuțite. Odată cu premiul cel mare și mult râvnitul trofeu obținute în 2016, acesta a pus și bazele visului său. Acum, la 8 ani distanță, viața primului câștigător Chefi la cuțite s-a schimbat complet atât pe plan profesional, cât și personal.

„Pentru mine, experiența Chefi la cuțite, nu pot să v-o spun în câteva cuvinte, dar vă pot spune doar asta: Îți schimbă viața! Nu doar pe cea profesională, cât și pe cea personală. Emisiunea îți dă o responsabilitate imensă. Ți-o pune pe umeri. Totul depinde de tine, ce faci după. Emisiunea te lansează undeva unde niciodată n-ai spera că vei ajunge. Pe lângă publicitatea pe care ți-o oferă, credeți-mă. sunt 8 ani de când am câștigat emisiunea, nu cred că este zi în care să nu aud oameni: Tu nu ești Cristi de la Chefi la cuțite?”, a mărturisit primul câștigător al show-ului culinar de la Antena 1.

Cu ce ocupă acum Cristi Șerb, primul câștigător Chefi la cuțite. S-a căsătorit și recent, a devenit tătic

În cadrul Interviurilor Chefi la cuțite, la 8 ani de când a câștigat primul sezon, Cristi Șerb a dezvăluit cu ce se ocupă acum. Acesta a povestit că după încheierea emisiunii a intrat în contact cu oameni foarte importanți care l-au ajutat să-și îndeplinească visul de a fi chef.

După ce a câștigat primul sezon Chefi la cuțite, Cristi Șerb a deveni și antreprenor și și-a deschis cinci restaurante. În prezent, acesta este chef bucătar într-un hotel de 5 stele și coordonează alți 27 de oameni într-o bucătărie care au obținut o mulțime de premii.

„După emisiune, am deschis cinci restaurante cu meniul meu, am fost bucătar chef într-un hotel de 4 stele, timp de trei ani. Acum, sunt bucătar chef într-un hotel de 5 stele. Am ajuna la vârsta de 30 de ani să coordonez bucătării (...) Chiar după emisiunea Chefi la cuțite, am ajuns în cea mai bună locație din București, care câștigă premii după premii, cele mai bune, de altfel”, a povestit el.

Cristi Șerb a recunoscut că pe lângă munca depusă pentru a-și îndeplini visul, participarea la emisiune l-a ajutat foarte mult pentru că i-a oferit notorietate.

„Să fii bucătar la Marmorosch înseamnă să ai încă 27 de oameni în subordine, înseamnă să ai echipă de mic dejun, echipă de a la carte, de patiserie, să ai tură de noapte. Noi acolo avem o provocare ambițioasă. Am creat un meniu românesc - franțuzesc modern. Și vrem să împingem gastronomia să o aliniem cu celelalte țări lăudate”, a mai povestit Cristi Șerb.

În meniul inedit gândit de primul câștigător Chefi la cuțite se regăsesc preparate precum risotto cu cârnați de pleșcoi, sau cu fasole - unul dintre cele cu care chiar a câștigat un duel în cadrul show-ului.

Și pe plan personal, viața lui Cristi Șerb a luat o turnură spectaculoasă. La doar o zi după ce a câștigat primul sezon Chefi la cuțite, el a cunoscut-o pe cea care acum îi este soție. Tânărul s-a căsătorit în urmă cu doi ani și are o fetiță în vârstă de 1 an și 7 luni, pe nume Gloria.

El a vorbit cu un nod în gât despre familia sa care îi este alături mereu și a mărturisit că soția îl înțelege în ciuda programului său deloc ușor.

„Noi ne-am căsătorit acum doi ani. Suntem împreună de...pe 7 iunie a fost finala Chefi la cuțite, iar pe 8 iunie am căștigat cel de-al doilea premiu, am cunoscut-o pe soția mea”, a povestit Cristi Șerb.

Acesta a mai dezvăluit că din banii din premiul obținut a dat avansul pentru o locuință și o parte a investit-o în pregătirea profesională, în cărți, ustensile, în a experimeta cu produse de calitate.

Cristi Șerb a precizat și că nu ratează nicio ediție a emisiunii și că i-ar plăcea să participe din nou dacă ar putea. Mai mult, a dezvăluit că și-ar dori să facă parte din echipa lui chef Orlando Zharia, chiar dacă este foarte bun prieten cu chef Ștefan Popescu.

