Chefi la cuțite, 19 septembrie 2022. Vlad Floare e tânărul care i-a uimit pe jurați cu povestea de viață dureroasă. Ce a zis

Drumul în bucătărie al lui Vlad Floare a început în urmă cu cinci ani, atunci când a fost pizza chef în Marea Britanie. Ulterior, acesta a decis să învețe cât mai mult, așa că a „sărit” de la un job la altul, de la un restaurant la altul, ca să descopere secretele acestei meserii. Concurentul i-a uimit pe jurații Chefi la cuțite cu dezvăluirile despre viața sa.

Vlad Floare i-a surprins pe jurații Chefi la cuțite sezonul 10 cu povestea sa de viață

„În adolescență nu am fost un copil foarte cuminte. Eu fac muzică hip hop de 11 ani, am undeva la șapte materiale scoase. Nu a auzit mai nimeni de mine, fiindcă nu când despre ce place lumii. Tot ce cânt o fac pentru mine”, a dezvăluit tânărul, în timp ce a ales să pregătească o rețetă de pulpă de iepure pane cu orez cu lapte de cocos, salsa de castravete cu mango, piure de manco cu coniac și reducție de ceai de fructe de pădure.

Chiar dacă a avut ceva emoții care l-au „faultat”, tânărul a dezvăluit faptul că a decis să se înscrie la Chefi la cuțite sezonul 10 pentru a demonstra că poate să facă față presiunii, dar și pentru a se bucura de toată această experiență pe care o vedere ca pe provocare nouă. Când farfuria a fost gata, aceasta a fost trimisă la degustare.

Banda a mers, cloșurile s-au ridicat și Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au analizat preparatul surprinzător din farfurie, despre care inițial au crezut că e doar un desert. Apoi, ușile s-au deschis și Vlad Floare și-a făcut apariția în platoul Chefi la cuțite, sezonul 10.

Bucătarul în vârstă de 25 de ani s-a prezentat, apoi jurații au dorit să afle mai multe detalii despre tatuajele sale, care au scos la iveală pasiunea lui pentru muzică și istorie.

„Fac bucătărie de 5 ani. Fac rap de foarte mulți ani, am avut o copilărie destul de nașpa, destul de tristă. Probleme în familie, mamă alcoolică, greutăți, crescut de o mamă singură, cu un tată de-al doilea care și-a dat interesul dar cumva nu a fost acolo destul. Pe primul tata nu l-am cunoscut niciodată, nu am avut o figură paternă în viață, așa că am fost nevoit să mă descurc singur în viață. Cumva, tot ce înseamnă bărbăție la mine e mai mecanic așa, nu vine din caracter. Am învățat să spun nu, să mă lupt, să construiesc lucruri pentru mine. Experiența cu o mamă alcoolică a fost una destul de urâtă, destul de grea. Am fost plecat 6-7 ani din România, am stat separat de ea și cumva nu îmi mai e la fel de greu. Am înțeles multe chestii pe care la vremea respectivă nu le înțelegeam. Am trecut peste. Acum mă înțeleg foarte bine cu mama. Cel mai greu pentru mine a fost când aveam 8 ani, mama a încercat să se sinucidă și eu am salvat-o. Am venit mult mai devreme de la școală, am avut noroc că în ziua aia cursurile s-au terminat mai repede din cauza unor reparații. Am găsit-o pe mama cu venele tăiate la mâna stângă, întinsă în pat, cu o baltă de sângă, mesaje lăsate pentru toată familia. Eu am fost cel care a găsit-o, m-am speriat, am început să plâng, nu știam ce să fac. O vecină m-a auzit țipând și a venit și ne-a ajutat. A chemat salvarea, a avut puțin grijă de mine…Din fericire, mama a supraviețuit. A avut zile și încă mai are, se pare. O iubesc extraordinar, dar în același timp a trebuit să fac ca să îmi dau seama că o iubesc”, a mărturisit tânărul, cu evidentă emoție în glas.

„Mi se pare că ești un bărbat puternic, ar trebui să fii mândru de tine!”, a fost reacția lui Sorin Bontea, la finalul dezvăluirilor făcute de concurent, în ediția 8 din sezonul 10 Chefi la cuțite.

Totuși, preparatul nu a fost unul care să impresioneze suficient de bine, motiv pentru care tânărul a primit un singur cuțit, de la Cătălin Scărlătescu. Totuși, chefii l-au sfătuit să mai exerseze și să revină în sezonul următor Chefi la cuțite.

