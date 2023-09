Chefi la cuțite, 19 septembrie 2023. Ce afacere are Cătălina Vlad, după ce a renunțat la facultate. Cât câștigă concurenta

Cătălina Vlad a renunțat la facultate pentru a avea propria afacere. Chefii au rămas surprinși când au auzit cu ce se ocupă concurenta din ediția 12 Chefi la cuțite a sezonului 12 de pe 19 septembrie 2023.

Cătălina Vlad are 26 de ani, vine din București și este digital creator. Tânăra abia aștepta să vină la Chefi la cuțite pentru a-i impresiona pe jurați cu talentul său în arta culinară. Concurenta trebuia să participe și sezonul trecut, însă a avut parte de o situație delicată înainte cu o zi.

„O să-i îndulcesc cu prăjitura mea preferată. Este o tartă cu lime care are bază de biscuiți digestivi, mai adăugăm frișcă și lapte condensat. Gătitul a fost o pasiune pe care am descoperit-o în pandemie. Mă liniștește!”, a povestit ea.

Tânăra s-a descurcat foarte bine la bancul de lucru. Mai mult, aceasta a dezvăluit că ar vrea să meargă în echipa lui chef Cătălin Scărlătescu dacă primește două cuțite pentru că are o energie cu care ea rezonează.

Tot în ediția 12 din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 19 septembrie 2023, Cătălina Vlad a scos la iveală câteva detalii despre copilăria ei. Concurenta s-a mutat în București alături de părinții ei la vârsta de 4 ani, unde a făcut și actorie.

Cătălina Vlad le-a dezvăluit chefilor că are o afacere proprie de plimbat câini: „Am o echipă de 10 oameni, suntem și în Cluj”. Concurenta se ocupă de îngrijirea animalelor de companie atunci când stăpânii pleacă în vacanță.

„Există și oameni care vin și stau cu animalele într-o casă străină?”, a fost curiozitatea lui chef Sorin Bontea.

„Da!”, a răspuns tânăra.

Chef Florin Dumitrescu a ținut să intervină în discuție: „Aici mai e o chestie. Eu nu aș băga un străin în casă la mine cu câinele! Mi-ar fi foarte greu să ascund toate pozele cu Scărlătescu pe care le am împrăștiate prin casă”.

Pentru că este o iubitoare de animale de companie, Cătălina Vlad s-a gândit să deschidă un business, fiind ajutată de tatăl lui.

„Trei ani am fost dog walker. Lumea mă întreba când îmi iau job, dar pentru mine era deja un job. Am dus maxim 4, este un serviciu premium. Acum încep oamenii să deschidă un pic ochii, chiar dacă eu sunt pe piață de 5 ani. Am renunțat la facultate și am mers la școala vieții. Luam 70 de lei pe oră, pe câine, iar 150 de lei dacă îl lași peste noapte la noi cu două plimbări incluse. Cu mâncarea vii tu”, a mai zis concurenta.

O altă pasiunea a tinerei sunt mașinile: „Prezint mașini în zona online. Nu sunt as pe partea tehnică. Îmi place foarte mult să conduc. Faci bani din ceea ce îți place”.

