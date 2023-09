Chefi la cuțite, 17 septembrie 2023. Janni Alexandridis a primit cuțitul de aur de la Florin Dumitrescu în sezonul 12. Ce a zis

Janni Alexandridis a primit cuțitul de aur de la chef Florin Dumitrescu în ediția 10 din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe 17 septembrie 2023. Jurații show-ului culinar au rămas surprinși când au gustat din preparatul lui. Iată cum a reacționat concurentul când a văzut că i se dă șansa de a merge direct în etapa battle-urilor.

Janni Alexandridis are 23 de ani și a venit direct din Germania pentru a participa în sezonul 12 Chefi la cuțite. De profesie este chef bucătar, cea mai mare pasiunea a lui încă din copilărie. De altfel, acesta a învățat limba română de la colegii săi români.

„Avem un restaurant de familie și lucrez acolo. De când sunt foarte mic apartamentul nostru a fost restaurantul și în fiecare zi când mergeam la școală vedeam cum chefi pregătea diferite feluri de mâncare în bucătărie. A fost un restaurant grecesc. Bucătăria este locul în care mă simt foarte bine și confortabil de când sunt mic.

I-am zis tatălui meu că vreau să fiu chef pentru o zi în restaurant. Și mi-a zis că dacă vreau să facă asta trebuie să învăț să fiu bucătar. Mama și bunica mea au lucrat în bucătărie. În fiecare zi după școală mergeam și mă uitam la ele. Stăteam să curăț ceapă și să facem curățenie. Bucătăria nu mă lasă în pace, sunt aici în fiecare zi și mă simt foarte bine! Vreau să fac ceva de care oamenii să se bucure”, a povestit concurentul.

Citește și: Chefi la cuțite, 5 septembrie 2023. Alex Mihoc a primit cuțitul de aur de la chef Cătălin Scărlătescu. Ce s-a întâmplat în platou

Pentru a-i impresiona pe chefi, Janni Alexandridis a venit cu o rețetă spectaculoasă de ton. Platingul farfuriei și gustul preparatului au atras rapid atenția celor trei jurați, care au fost impresionați peste măsură.

Janni Alexandridis a primit cuțitul de aur de la chef Florin Dumitrescu în ediția 10 din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe 17 septembrie 2023

Înainte de a juriza preparatul concurentului, chefii și-au dorit să afle mai multe informații despre acesta. Așadar. Janno Alexandridis a povestit că tatăl său este grec și că s-a născut în Germania, chiar dacă vorbește foarte bine limba română.

„La vârsta de 16 ani am făcut 3 ani de cursuri în gastronomie, iar înainte am mai lucrat în bucătărie. Am curățat ceapă, am făcut sosuri. (...) Am lucrat în Germania, în Elveția, Berlin. Am participat și la un show culinar. (...) Am gătit pentru 300 de persoane, am gătit pentru echipa națională de fotbal din Germania timp de o lună, dar și pentru Selena Gomez, Thomas Müller, Lewis Hamilton. Încă nu pot să cred că ma reușit asta în viața”, a mărturisit concurentul.

Citește și: Chefi la cuțite, 9 septembrie 2023. Valentin Florin Timofte a primit cuțitul de aur de la chef Sorin Bontea. Ce show a urmat după

Janno Alexandridis le-a dezvăluit juraților că știe să gătească românește, însă doar câteva rețete.

„Păcat că vrei doar la Scărlătescu și la Bontea, că mai am un cuțit de aur de dat! Mare păcat că nu vrei la mine în echipă, dar pe ăsta o să-l primești! Ai șanse foarte mare să câștigi”, i-a zis chef Florin Dumitrescu.

„Nu vreau să plâng acum!”, a fost reacția concurentului, vizibil emoționat.

„I-am oferit cuțitul de aur pentru că mi-a dat siguranța că poate, este capabil și se poate descurca în situația de criză”, a mai adăugat juratul.

„Nu-i rău deloc!”, a adăugat chef Sorin Bontea.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 12 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Se dă startul mult așteptatei bătălii din arena Chefi la cuțite. Telespectatorii au parte de o premieră maraton în această toamnă. Așadar, show-ul culinar vine cu 5 ediții consecutive în prima și a doua săptămână de difuzare, ulterior emisiunea având câte 4 ediții săptămânale.

În sezonul 12, Irina Fodor aduce surprize de proporții pentru jurați. Prezentatoarea TV o să-i însoțească pe chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea pe tot parcursul noului sezon, fiind persoana care aduce cele mai imprevizibile vești.

Regulile nu se schimbă în sezonul 12 Chefi la cuțite. Așadar, chefii vor continua să gătească alături de un invitat special la jocul de amuletă. Dacă avantajul nu este câștigat de jurați, acesta va fi pus în seif. Toate mizele din seif vor fi puse în joc în ultima etapă de preselecții, iar un chef se va bucura din plin de ele la battle-uri.

Una dintre noutățile show-ului culinar este o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care preia acest rol fiind Rikito Watanabe, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite.

Edițiile integrale din sezonul 12 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.