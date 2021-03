Chefi la cuțite, 2 martie 2021. Ioan Palcău, bucătar cu experiență în Franța, i-a intrigat pe jurați! Ce au găsit în farfurie

Concurentul a dezvăluit faptul că a mai avut o tentativă să participe la „Chefi la cuțite”, dar din cauza serviciului nu a putut duce planul până la final.

Bărbatul a dezvăluit în ce locuri selecte din Franța a lucrat până în prezent.

Ioan Palcău i-a uimit pe jurați cu experiența sa de bucătar, în ediția 3 din sezonul 9 „Chefi la cuțite”

„În 2019 am fost contactat pentur o deplasare în Congo, pentru a organiza nunta uneia dintre fiicele președintelului Republicii Democrate Congo. În tot acest timp am fost escortați de armată. Acolo am văzut invitați căpetenii de triburi, gărzi cu mitraliere, cu jeep-uri, exact ca-n filme. Experiența mea din bucătărie o să vedem la ce o să-mi folosească la proba de azi”, a dezvăluit concurentul, în timp ce gătea.