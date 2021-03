Chefi la cuțite, 2 martie 2021. Nicoleta Pop i-a adus Ginei Pistol un cadou ce a făcut-o să plângă de emoție

În timp ce a pregătit o rețetă de linguine cu creveți și cremă de zucchine, concurenta a dezvăluit de ce a ales o astfel de rețetă.

„Este o provocare pentru mine, eu când am ales preparatul l-am ales fără să îl fi gătit. Eu am mai gătit linguine cu creveți, dar această rețetă este mai complexă, fiindcă are două sosuri. Îmi plac toți chefii și cred că aș avea multe de învățat de la oricare dintre ei, dar preferatul meu este Cătălin Scărlătescu”, a dezvăluit concurenta, în timp ce a pregătit rețeta aleasă.