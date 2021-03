Chefi la cuțite, 2 martie 2021. Ionuț și Roxana Nechifor și fiica lor au concurat separat, ca să vadă cine e mai bun la gătit

La un alt banc de lucru, fiica femeii a încercat să gătească o rețetă specială de mușchiuleț de porc cu piure de mazăre.

„Am venit la Chefi la cuțite împreună cu mama mea și cu soțul ei ca să-i arăt că pot lua cuțit și ea nu a luat data trecută, M-am înscris ca să îi fac în ciudă mamei că o să iau din prima cuțit și ea nu a putut. Am vrut să îi arăt că pot mai mult decât ea”, a dezvăluit fiica femeii, pe nume Sorana Diaconescu.

Cine și-ar fi putut imagina că, în dorința de-a lămuri cine gătește cel mai bine dintre toți, trei membrii de familie au ajuns „inamici” în bucătărie, în ediția 3 din sezonul 9 „Chefi la cuțite”? În timp ce soții Nechifor au decis să pregătească rețete tradiționale, fiica concurentei a decis să facă ceva mai modern și mai îndrăzneț.

„Suntem la cuțite azi. Am să le pregătesc chefilor o ciorbă de perișoare, o plăcintă cu varză și una cu brânză. Am fost și anul trecut și am fost dezamăgită, anul ăsta am venit cu o strategie. Am stat și m-am gândit acasă și am decis să vin cu trei preparate. La unul poate o să-i placă plăcinta cu varză, la unul poate să îi placă plăcinta cu brânză și pe lângă asta și ciorba de perișoare care are să fie pe gustul lor sigur, nu are cum altfel”, a mărturisit Roxana Nechifor, în vârstă de 38 de ani, care face bucătărie de 12 ani.