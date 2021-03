Chefi la cuțite, 2 martie 2021. Nicoleta Pop a pus ochii pe Cătălin Scărlătescu. „E prima oară când îl văd fâstâcit”

Nicoleta Pop a venit cu câte un cadou pentru fiecare dintre cei trei jurați și, în plus, Cătălin Scărlătescu a primit și un buchet de leuștean.

„Brodez, a fost un proiect pe fonduri europene și oficial mi-am început treaba în pandemie, am fost blocată trei luni de zile. Înainte de asta am fost plecată 15 ani din țară. Am început cu Suedia, Italia, puțin Bali și ultimii ani în Emirate”, a mărturisit concurenta, spre marea surpriză a chefilor.

Nicoleta Pop din Brașov, fostă stewardesă în Emirate, a pus ochii pe Cătălin Scărlătescu în ediția 3 din sezonul 9 „Chefi la cuțite”

Am aflat că doamna a fost măritată timp de un an cu un român cu cetățenie suedeză. A divorțat și a decis să plece în Italia, acolo unde locuia și lucra mama ei. A stat acolo patru ani de zile, până în ziua în care s-a îndrăgostit de un Argentinian, alături de care a decis să își deschidă o afacere în Bali. După aceea, femeia a decis să aplica la un job de stewardesă și astfel, din 2007 și până în 2016, aceasta a locuit în Emiratele Arabe Unite.