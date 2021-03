Chefi la cuțite, 2 martie 2021. Nina Mara a uimit cu povestea sa de viață. A pornit cu un cal și o căruță, azi are o afacere

Citește și: Chefi la cuțite, 2 martie 2021. Nicoleta Pop a pus ochii pe Cătălin Scărlătescu. „E prima oară când îl văd fâstâcit”

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au degustat cu atenție preparatul și au votat. Apoi, Nina Mara și-a făcut apariția în ediția 3 din sezonul 9 „Chefi la cuțite” și a povestit detalii surprinzătoare din viața sa.

„Primul pas în viața mea l-am făcut la 21 de ani, am pornit cu un cal și o căruță de împrumutat și am plecat cu geamuri prin sate. Vindeam geamuri, îl ajutam pe soțul și lucram împreună. Nu aveam nimic, ne-am căsătorit și am făcut asta împreună. Stăteam câte două-trei luni plecați de acasă. Dormeam în căruță. Găteam la roata căruței, la pirostrii, făceam repede o mâncărică de cartofi, ciorbă, o varză călită, tradițional. Nu era ușor, pentru că vara era un chin, era foarte cald în căruță. Primăvara era foarte frig. Am făcut asta cu căruța vreo patru ani, apoi ne-am luat un camion și am transportat cereale. Am ajuns la șase tiruri. Soțul meu s-a rătăcit, a luat-o pe căi greșite, când au apărut banii. Am decis atunci să iau bani cu împrumut cu dobândă, am construit un fast food într-un chioșc de tablă. Am vrut să devin independentă. Mergea totul bine până s-a deschis un lanț de magazine în toate comunele și am pierdut afacerea (…). Pe Cătălin l-am întâlnit mai demult, la Istanbul, într-un magazine de blănuri. I-am cerut sfatul, că eram nehotărâtă”, a dezvăluit concurenta, spre surprinderea celor trei chefi.

La final, Nina Mara a primit două cuțite și șansa de-a merge astfel mai departe în sezonul 9 „Chefi la cuțite”.