Chefi la cuțite, 20 septembrie 2022. Andrei Leon i-a surprins pe jurați cu dezvălurile sale dureroase. Ce a povestit

Concurentul a decis să își ia inima în dinți și să participe în sezonul 10 Chefi la cuțite, pentru a-și demonstra priceperea în materie de gătit. Tânărul a reușit să impresioneze nu doar cu mâncarea pregătită, ci și cu dezvăluirile sale dureroase.

Andrei Leon i-a surprins pe jurații Chefi la cuțite sezonul 10 cu dezvăluirile sale dureroase. Ce a povestit

Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, tânărul a ales să pregătească un trio de ton cu creveți, sos de lămâie cu șofran și cremă de spanac.

„Am decis că vreau să vin la Chefi la cuțite pentru viitorul, pentru o schimbare. Am spus că sezonul 10 o să fie sezonul meu. Indiferent de rezultat vreau să merg în continuare mai departe, luând cu mine toate informațiile astea și mergând în lume”, a zis Andrei Leon, cuprins de emoții.

După ce au degustat farfuria, cei trei jurați au dorit să afle cine se află în spatele ușilor. Tânărul și-a făcut apariția în platou, s-a prezentat și a spus că studiază în domeniul petrolului și al gazelor.

„Sunt bucătar de la 17 ani, am lucrat pe evenimente. M-am lăsat de bucătărie din cauza pandemiei, lucram pe evenimente foarte mult. Am avut o perioadă în care facultatea a fost online și am avut timp la muncă să pregătesc pentru evenimente și să fiu atent și la cursuri în același timp. În sesiuni mergeam la examene și veneam la muncă după examene”, a dezvăluit concurentul despre pasiunea sa pentru gătit.

Întrebat ce făcea în urmă cu 10 ani, Andrei Leon și-a deschis inima în fața chefilor și a făcut dezvăluiri neașteptate.

„Acum 10 ani eram în Iordania. Eu am trăit în Iordania de la vârsta de 3-4 ani până la vârsta de 17 ani, când am plecat în Marea Britanie ca să-mi termin studiile. Mama mea s-a cunoscut cu tatăl meu vitreg și ne-am mutat acolo, am trăit acolo. Cred că a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Întotdeauna am crezut că aparțin de Iordania. Era foarte frumos. Am învățat acolo până în a 11-a. Aveam foarte mulți prieteni. Tatăl meu vitreg s-a îmbolnăvit foarte mult, l-a afectat și psihic, a început să aibă probleme la firmă, nu mai făcea față, avea datorii. Am vândut casa de acolo și am venit aici. Apoi tata a decedat. Am încercat eu cu mama să muncim, să-i ținem pe cei mici, mai am un frate de zece ani și unul de cinci anișori. Mama a vândut casa și ne-am mutat la Ploiești. Acum sunt capul familiei. De asta merg la facultate și merg și la muncă. Am muncit aici, dar și în Anglia. Am fost trainer, am predate tehnică de gătit”, a zis Andrei Leon, spre marea surprindere a chefilor, în ediția 9 de la Chefi la cuțite sezonul 10.

„Când ai avut timp să le faci pe toate până la 22 de ani?!”, au întrebat chefii surprinși.

Surpriza a fost mare atunci când cloșurile s-au ridicat și tânărul a descoperit că a primit trei cuțite și șansa de-a merge astfel mai departe, în următoarea etapă Chefi la cuțite sezonul 10.

