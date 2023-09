Chefi la cuțite, 20 septembrie 2023. Valentin Gabriel Manu a povestit ce viață de film a avut până acum. Ce a făcut

Valentin Gabriel Manu i-a surprins pe jurații emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12 cu dezvăluirile pe care le-a făcut despre el și trecutul său.

Concurentul este din Galați și a venit la emisiune ca să demonstreze că se pricepe la gătit. Ajuns în fața juraților, bărbatul a dezvăluit ce poveste de viață incredibilă are. La final, concurentul a primit verdictul din partea chefilor, în ediția 13 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, de la Antena 1.

Ca să îi impresioneze pe jurați, acesta a ales să pregătească o rețetă de „tartar-talent” cu creveți și mango. În timp ce își pregătea preparatul, acesta a dezvăluit mai multe detalii despre el.

„De 12 ani locuiesc în Anglia și viața mea acolo e zen. Am ajuns în Anglia și m-am apucat să aplic peste tot. Având și carnet profesionist am aplicat și ca șofer. Primul job a fost la o companie a reginei care se ocupa cu mâncarea pentru trenuri. Am început jobul acolo și vă dați seama, băutură, mâncare, eu român…Mi-a plăcut jobul fiindcă plecam corect acasă seara, nu-mi trebuia salariu. Până acum 12 ani nu am muncit niciodată, am făcut afacerile mele prin lume, mi-am făcut talentul, am talente pe care nu pot să le spun și altele pe care pot să le spun. La bucătărie pot să spun că m-am născut cu har, nu fac efort. Și facă nu iau cuțit, tot bun sunt”, a zis el, plin de încredere.

Banda a mers și Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au degustat atent preparatul și au votat, apoi au avut ocazia să îl cunoască pe concurent.

„Mă numesc Valentin Gabriel Manu, sunt Galați și lucre pe dumper. Am ajuns din curiozitate în Anglia, am avut un restaurant în România. Am ajuns în Anglia și trebuia să fac ceva ca să rămân, trebuia să mă bag la facultate sau să mă însor. Am ieșit cu o fată la cafea, am vorbit, a zis că se mărită cu mine pentru acte. Patru ani a durat. Înainte de asta cei mai mulți bani i-am făcut cu camioanele, luam mașini și le duceam în Iordania și Siria, le duceam și le vindeam. Erau mașini cumpărate, nu de mine, de altcineva. Nu era ușor, că dacă era ușor făcea toată lumea trafic de mașini. Știa poliția ce fac. Când m-au prins prima dată mi s-a propus să lucrez pentru ei și le-am zis că vin imediat și nu m-am mai întors niciodată. Tatăl meu făcea pe vremea lui Ceaușescu trafic de țigări.

Tata a făcut închisoare. Am făcut și eu vreo 100 de zile de închisoare în Cehia, mi-am făcut pașaport cehesc fals și m-au prins. Mi-a ajuns pe viață. După aia m-am apucat să fac eu vize false de Spania. Apoi mi-am făcut restaurant și am avut chiar și o emisiune”, a dezvăluit concurentul, pe care chefii l-au urmărit cu mult interes.

La final, Valentin Gabriel Manu nu a primit niciun cuțit, însă a făcut senzație cu dezvăluirile sale, în ediția 13 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12.

