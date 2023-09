Chefi la cuțite, 20 septembrie 2023. Gabriel Florin Mihăilescu, fostul membru al trupei Albatros, a vorbit despre cariera lui

Gabriel Florin Mihăilescu, fostul membru al trupei Albatros, i-a luat pe mulți prin surprindere atunci când a decis să participe la Chefi la cuțite sezonul 12. Acesta a dezvăluit detalii importante despre el și despre cariera lui muzicală.

Trupa Albatros a făcut senzație atunci când a lansat peisa „S-a mărit armata”, însă puțini sunt cei care știu ce mai face și cum arată Gabriel Florin Mihăilescu, chitaristul formației. În ediția 13 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12 acesta a făcut o serie de dezvăluiri uluitoare.

Gabriel Florin Mihăilescu, fostul membru al trupei Albatros, a făcut senzație cu dezvăluirile sale, în ediția 13 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, de la Antena 1

Acest sezon al îndrăgitului show culinar ne-a adus nu doar numeroase rețete delicioase, ci și concurenți din toate colțurile țării și ale lumii, cu povești de viață uluitoare și meserii diverse. Printre ei s-a numărat și Gabriel Florin Mihăilescu, membrul formației Albastros, cea care a făcut senzație odată cu lansarea hitului „S-a mărit armata”.

Citește și: Chefi la cuțite, 20 septembrie 2023. Valentin Gherguț i-a uimit pe chefi cu sacrificiile pe care le face ca să devină bucătar

În prezent, acesta este pensionar și spune că a preluat în totalitate frâiele bucătăriei, lucru ce o mulțumește din plin pe soția sa. Concurentul a spus că în fiecare seară pregătește altă cină și fetițele sale așteaptă cu nerăbdare să descopere despre ce preparat este vorba.

De data aceasta, ca să îi impresioneze pe jurați, Gabriel Florin Mihăilescu din trupa Albastros a decis să pregătească un preparat tradițional bucovinean: tocinei cu smântână dulce și dulceață de afine.

„Eu am terminat liceul Spiru Haret și am devenit electronist, am lucrat la IIRUC și apoi la Metrorex. Apoi sâmbăta era magică, fiindcă mă pregăteam de evenimente. Și uite așa a anunțat DJ Bobitză. Și acum fac asta, fiindcă niciodată nu cred că aș putea să renunț. Ai câteva sute de oameni din culturi muzicale diferite, vârste diferite și tu trebuie să faci ringul ăla de dans să vibreze. Trebuia să fiu la Chefi la cuțite din sezonul 2, dar curajul meu a venit acum din partea fetelor mele”, a dezvăluit concurentul, în timp ce gătea.

Citește și: Chefi la cuțite, 20 septembrie 2023. Irena Boclincă a făcut show în bucătărie. Ce le-a dezvăluit juraților

Jurații au degustat atent și au încercat să își dea seama cine ar fi putut să gătească un asemenea preparat. Ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția concurentul, care s-a prezentat.

„De meserie sunt inginer, dar după ce am terminat magistrala 5 am ieșit la pensie. Am avut și încercarea de-a face o formație fantastică prin anii 1990 (…). Piesa S-a mărit armata s-a născut din nevoia de-a umple caseta. Eu și prietenul meu tocmai ne întorsesem din armată și am zis să punem și piesa asta. Și culmea, piesa S-a mărit armata a devenit succesul care ne-a făcut vedete în câteva săptămâni”, a povestit concurentul.

„Melodia era peste tot, la toate mașinile, la toate bairamurile, cred că a fost unul dintre primele hituri de după Revoluție”, a zis Florin Dumitrescu.

Gabriel Florin Mihăilescu a povestit ce s-a întâmplat după trupa Albastros și cum s-a schimbat viața lui apoi, dar și cum a ajuns să devină DJ.

La final, pentru preparatul său, concurentula a primit două cuțite și șansa de-a merge mai departe, în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 12.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 12 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Se dă startul mult așteptatei bătălii din arena Chefi la cuțite. Telespectatorii au parte de o premieră maraton în această toamnă. Așadar, show-ul culinar vine cu 5 ediții consecutive în prima și a doua săptămână de difuzare, ulterior emisiunea având câte 4 ediții săptămânale.

În sezonul 12, Irina Fodor aduce surprize de proporții pentru jurați. Prezentatoarea TV o să-i însoțească pe chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea pe tot parcursul noului sezon, fiind persoana care aduce cele mai imprevizibile vești.

Regulile nu se schimbă în sezonul 12 Chefi la cuțite. Așadar, chefii vor continua să gătească alături de un invitat special la jocul de amuletă. Dacă avantajul nu este câștigat de jurați, acesta va fi pus în seif. Toate mizele din seif vor fi puse în joc în ultima etapă de preselecții, iar un chef se va bucura din plin de ele la battle-uri.

Una dintre noutățile show-ului culinar este o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care preia acest rol fiind Rikito Watanabe, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite.

Edițiile integrale din sezonul 12 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.