Chefi la cuțite, 20 septembrie 2023. Valentin Gherguț i-a uimit pe chefi cu sacrificiile pe care le face ca să devină bucătar

În ediția 13 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12 am putut să îl cunoaștem pe Valentin Gherguț, un concurent care a reușit să îi uimească pe jurați cu dezvăluirile pe care le-a făcut.

Sezonul 12 al emisiunii Chefi la cuțite ne-a delectat nu doar cu rețete savuroase și combinații surprinzătoare de arome, ci și cu faptul că chefii au cunoscut concurenți de toate vârstele și din toate colțurile lumii. Printre ei s-an numărat și Valentin Gherguț, un tânăr în vârstă de doar 17 ani, cu o imensă pasiune pentru gătit.

Valentin Gherguț e concurentul care i-a surprins pe jurați cu dezvăluirile sale, în ediția 13 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, difuzată pe 20 septembrie 2023

Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, tânărul a ales să pregătească o rețetă de anghinare cu sos de roșii, sos de parmezan și sos de sparanghel. În timp ce gătea totul, acesta a dezvăluit faptul că pasiunea lui pentru gătit a îcneput în copilărie, datorită felului său gurmand.

„Îmi doresc să câștig Chefi la cuțite pentru a demonstra lumii faptul că un puști de 17 ani este capabil de o asemenea performanță. Vreau să realizez ceva de care părinții mei să fie mândri, pentru că ei au muncit foarte mult pentru mine”, a mărturisit el, dornic să primească cele trei cuțite și șansa de-a merge mai departe, în bootcamp, la Chefi la cuțite sezonul 12.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au degustat atent preparatul și au votat, apoi au dorit să îl cunoască pe cel care a gătit farfuria.

„Am aproape 18 ani. Am început la 14 ani și jumătate, am avut acordul părinților. Am început ca practicant într-un hotel de 5 stele, am stat trei ani și jumătate, pe toate departamentele. Mi-am dat demisia ca să lucrez în altă parte, să învăț noi tehnici, noi preparate. Când o să mă fac mare vreau să fiu bucătar șef, să ajung să am restaurantul meu, bucătăria mea. Vreau să devin faimos pentru mâncarea mea și ca să fac țara recunoscută pentru asta. Sacrificiul meu este că zilnic mă trezesc la ora 5, plec la liceu în București, că eu stau în Ciolpani, fac o oră și jumătate pe drum. La ora 2 fug spre muncă, la ora 2 și jumătate încep programul, ies undeva la ora 9 sau 9 și jumătate”, a zis el.

„Păi când mai ai timp?”, au dorit chefii să afle, gândindu-se la teme și învățat.

„Ajung la ora 11 acasă și atunci fac temele, sau le fac pe drum, în autobuz”, a dezvăluit tânărul ambițios.

Chefii l-au privit cu multă atenție și au fost impresionați de programul tânărului. I-au analizat atent preparatul și i-au spus ce a greșit la rețeta de anghinare, i-au dat sfaturi și apoi i-au dat verdictul: cu trei cuțite, tânărul a primit șansa de-a merge în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 12.

