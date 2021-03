Chefi la cuțite, 21 martie 2021. Mihaela Aniței și Giorgia Politziki au devenit rivale în bucătărie, deși sunt mamă și fiică

„Bucătăria este o artă din toqate punctele de vedere. Efectiv trebuie să-ți folosești creierul, să folosești toate capacitățile tale ca să faci o farfurie bună”

Giorgia Politziki a ales să pregătească o rețetă austiracă de spatzle din spanac cu sos de smântână și șuncă tiroleză afumată, în timp ce mama sa, Mihaela Aniței, a pregătit o porție de choux a la crème.

După ce au terminat de gătit, cele două concurenta au așteptat cu sufletul la gură verdictul dat de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Au încercat jurații să își dea seama cine ar fi putut găti respectivele preparate. Se pare că rețeta austriacă de spanac nu a fost tocmai pe placul chefilor.

„L-am cunoscut pe fostul meu soț, 18 ani am stat în Italia, jumătate din viața mea. Acolo m-am ocupat de cariera mea, am termina tarte plastice, sunt pictor grafician. Între timp m-am dedicate cofetăriei, am început cu cake design și am avut o școală timp de doi ani. Acum patru ani de zile m-am întors în Timișoara și am făcut o cofetărie pe care nu o mai am, nu reușeam să găsesc mână de lucru. Acum lucrez într-o firmă de construcții. Dar sufletul meu rămâne tot acolo, la prăjituri”, a dezvăluit Mihaela Aniței.