Chefi la cuțite, 21 martie 2021. Bui Hong Nhung e vietnameza îndrăgostită de România! Ce a dezvăluit

„Avem în spatele ușilor pe cineva cu mare experiență. Doamnă. E cineva care are multă experiență și foarte multe călătorii în Asia la activ”, a fost de părere Florin Dumitrescu.

Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Bui Hong Nhung, o vietnameză stabilită în România, care a venit la emisiunea „Chefi la cuțite” ca să demonstreze că știe să gătească și că merită să primească șansa de-a merge mai departe.

„Am crescut aici, sunt de 22 de ani aici. În Vietnam nu am stat foarte mult, nu am terminat nici grădinița, aveam cinci ani când părinții mei au hotărât să ne mutăm în Polonia. Am locuit 7 ani acolo. Când tata a primit o oportunitate de job în România, eu cu mama am rămas în Polonia. La scurt timp ne-am hotărât să fim din nou împreună, în România. Unul din motivele mutării a fost faptul că el avea o posibilă altă relație. Certurile părinților s-au intensificat și s-a ajuns la separarea lor, la zece ani nu prea conștientizam problemele adulților. Dar această schimbare de-a ne muta în România a fost grea și mi-a fost greu să mă adaptez (…). Acum iubesc România, nu mă văd în altă parte, mă simt ca acasă. Sunt make up artist și mi-am deschis cu soțul meu o cârciumă”, a dezvăluit tânăra care a explicat și ce concept special are localul pe care îl deține.