Chefi la cuțite, 22 martie 2021. Ana Enache și-a salvat fiica prin terapie. Povestea ei i-a uluit pe chefi

Apoi, ușile s-au deschis și aceasta și-a făcut apariția în platoul emisiunii „Chefi la cuțite” și a dezvăluit o poveste de viață emoționantă.

„Fata mea avea 25 de ani atunci când i-a explodat ficatul. Lucra în București și m-a sunat că îi curge sânge din nas. Până am sunat la salvare și până au venit, târziu, ficatul a explodat cu patru kilograme de apă. S-a descompus, toxina a ajuns la creier fiindcă nu consuma carne, proteină, și a evoluat foarte repede. A rămas fără vedere. În sufletul meu a fost ideea că o pierd, atât simțeam. Asistenta de pe salvare se pierduse când a văzut-o. M-am rugat foarte mult la Dumnezeu, am avut nopți și zile în care stăteam și mă rugam foarte mult. Sunt despărțită de soț de opt ani, soțul când a aflat nici nu a venit la spital să o vadă. Medicii mi-au zis că nu are nicio șansă, își pierduse mentalul și vederea. Îmi sângera sufletul de durere, nu mai vedeam pe unde merg, nici nu mai puteam să vorbesc, simțeam că îmi pierd copilul. Simțeam cea mai mare durere, simțeam că vreau să mor în locul ei ca să trăiască ea. La Institutul Matei Balș nu mi-au dat vreo șansă. Dar băiatul m-a întărit, am început să mă ocup de ea și am făcut-o să se recupereze. Am luat-o cu ea de la început, ca la un bebeluș de un an de zile”, a povestit concurenta, cu lacrimi de emoție în ochi.