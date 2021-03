Chefi la cuțite, 22 martie 2021. Adrian Savin de la „Insula iubirii” i-a surprins pe chefi! Ce dezvăluiri a făcut

„Savin, dar te știm de undeva? De unde am putea să te știm?”, a întrebat Florin Dumitrescu.

Acesta a recunoscut faptul că a participat la „Insula iubirii”, din dorința de-a accepta un challenge și de-a vedea ce abilități de cuceritor are. Acesta a fost momentul în care concurentul a făcut o dezvăluire complet neașteptată.

„Rolul meu era să-i ajut pe cei din cuplu să își testeze relația. Eu am încercat pe fata pe care am avut-o s-o ajut destul de mult. Am și ispitit-o până la urmă. Am încercat s-o ajut, într-un final s-au despărțit dar eu consider că așa a fost cel mai bine. Era o fată foarte deșteaptă, doar că relația lor nu era unde trebuia să fie. Și mi s-a părut că avea nevoie de ajutor”, a mărturisit acesta despre experiența sa cu Gia, la „Insula iubirii”.