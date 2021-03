Chefi la cuțite, 22 martie 2021. Maria Prună a gătit ciorbă de salam și a dezvăluit totul despre viața în închisoare

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au degustat atent preparatul, au încercat să ghicească cine ar fi putut găti un astfel de preparat și apoi au avut șansa de-a cunoaște concurenta.

În vârstă de 47 de ani, Maria Prună a dezvăluit că a ales să facă ciorba de salam la termoplonjon așa cum a făcut la penitenciar, acolo unde a fost închisă un an și opt luni.

„Nu am avut ce face în România și am plecat în Republica Dominicană în 2013. Am fost la închisoare pentru infracțiuni, știam că nu mă duc la plajă. Lucrurile au fost asumate. În România am fost zece ani casier și nu am avut probleme. Aveam rată de plătit la casă, mă împrumutam ca să mă descurc până la următorul salariu. Într-o seară, într-o conjunctură, a venit cineva care mi-a propus să merg să gătesc pentru niște băieți. După aia am văzut cât de frumos și de repede se fac banii și am intrat și eu. Noi era săgeți, veneau cardurile acasă de la anumiți curieri, cu pinul pe ele, noi le luam, mergeam la bancomat și scoteam banii (...). Mă duceam și mă durea sufletul că făceam treburile astea, dar mă gândeam doar să scap de problemele mele și nu mă gândeam că o să-i rănesc pe alții sau că nu o să fie bine în viitor. Cardurile erau clonate de către alții, noi doar mergeam să scoatem banii. Stăteam în condiții super bune, numai la hotel și în resorturile cele mai bune. Dar degeaba am cunoscut lucrurile astea”, a povestit femeia, care i-a uluit pe jurați cu incredibila sa poveste de viață.