Chefi la cuțite, 22 martie 2021. Pavel Gherghe a refuzat cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu! Ce reacție a avut juratul

„Chef, m-am hotărât, rămân”, a zis apoi concurentul, după ce s-a gândit mai bine și a preferat cuțitul de aur, pentru locul sigur din echipă.

„Am avut un moment, un moment prost. Se mai întâmplă. Chiar dacă am avut momentul ăla de nebunie în care am vrut în bootcamp, acum mă simt bine că am luat cuțitul de aur și mă duc direct în echipe. Și eu m-am surprins după aia de decizia pe care am luat-o”, a mărturisit apoi Pavel Gherghe.

În timp ce făcea aceste dezvăluiri lui Speak, concurentul a dat din nou ochii cu Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Juratul care i-a oferit cuțitul de aur a făcut o dezvăluire complet neașteptată.