Chefi la cuțite, 23 aprilie 2024. Irina Fodor, anunț important despre al doilea battle. Toți au amuțit când au aflat tema probei

Irina Fodor a făcut un anunț important despre al doilea battle în ediția 16 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 23 aprilie 2024. Toți au amuțit când au aflat tema probei. Concurenții și jurații vor trece printr-o provocare de zile mari.

Echipele au intrat pe platoul de filmare cu multă energie și mai hotărâte ca niciodată să câștige al doilea battle din ediția 16 a sezonului 13 Chefi la cuțite, de pe 23 aprilie 2024. Cu zâmbetul pe buze și încrezători în forțele proprii, concurenții din echipa roz au început să se gândească la o nouă victorie.

Deși a pierdut un concurent la primul duel, chef Alexandru Sautner a ținut să își motiveze echipa chiar înainte ca Irina Fodor să își facă apariția. De asemenea, și chef Orlando Zaharia își dorește ca membrii echipei lui să nu intre la individuală.

Spiritele s-au încins în bucătărie atunci când chef Ștefan Popescu a pășit în fața concurenților alături de prezentatoarea TV. Toți au rămas cu gurile căscate, așteptându-se la o probă pe măsura așteptărilor.

Citește și: Chefi la cuțite, sezonul 13. Cine sunt concurenții din echipa lui chef Alexandru Sautner. Ei au primit tunica galbenă

Chef Alexandru Sautner a „explodat”, fără să mai țină cont de camerele de filmat. Acesta s-a „scăpat” despre planul pe care îl are: „În prima zi am lăsat-o mai moale, să-i văd pe toți cum se mișcă, dar unii dintre ei cred că au luat-o ca pe o slăbiciune. A fost nevoie să le arăt cine comandă în această echipă. Nu există unul mai sus, iar altul mai prejos. Toți suntem o echipă. Trebuie să mă gândesc la o schimbare pentru această echipă. Am un plan, dar nu vreau să-l pun încă în aplicare. Mai aștept puțin să mi se confirme anumite lucruri”.

Ce trebuie să gătească echipele în cel de-al doilea battle din ediția 16 a sezonului 13 Chefi la cuțite de pe 23 aprilie 2024

Tensiunea și emoțiile au atins cote maxime atunci când Irina Fodor a început să vorbească despre tema probei din al doilea battle. Mai mult, jurații au avut o reacție neașteptat după ce au descoperit cine o să deguste din preparatele lor.

„Dragii mei, trebuie să vă spun de la început că astăzi s-ar putea să fie haos! Pentru că ne obsedează acest număr 13. Nu putem să-l lăsăm să ne scape printre degete. Tocmai acest număr m-a inspirat la o altă superstiție. Știți că la botez, în ultima vreme cel puțin, vin ursitoare. Astăzi le-am chemat și aici. Sunt niște zâne, pot face urări bune sau rele. Ele trebuie să fie în număr de 13”, a anunțat prezentatoarea TV.

„Mamă! Greu de tot și astăzi!”, a fost reacția lui chef Alexandru Sautner.

Așadar, concurenții trebuie să pună 13 elemente diferite pe aceeași farfurie. Aceștia au amuțit la vestea primită.

Citește și: Chefi la cuțite, 22 aprilie 2024. Gabriela Lucuțar a făcut un gest neașteptat față de colega sa de echipă, Iulia Creangă

„Și asta nu e tot! După cum știți la această probă de obicei avem 60 de minute. O echipă astăzi va putea avea 70 de minute, iar pentru asta vom face un mic concurs jurizat de colegul vostru și prietenul meu, Ștefan Popescu. Nu va trebui decât să curățați rodii”, a mai adăugat Irina Fodor.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 13 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu au decis să scrie următorul capitol din bucătăria show-ului prezentat de Irina Fodor.

Astfel, la Chefi la cuțite, în noul sezon, cei patru jurați aduc în ringul culinar impresionanta lor experiență, fiind pregătiți să descopere noi talente în domeniul gastronomic, dar și să se întreacă în arena amuletelor, care aduce noutăți, începând cu acest sezon.

Fiecare Chef va primi un număr de puncte pentru preparatul său la întrecerile amuletelor, punctajul final fiind criteriul în funcție de care se va decide cine sunt Chefii care trec în etapa următoare, căci doar trei dintre cei patru jurați vor avea o echipă în etapa confruntărilor. Nu în ultimul rând, juratul care nu își va alcătui o echipă va decide în ce tabără va intra câștigătorul cuțitului său de aur.

Chefi la cuțite sezonul 13 aduce rețete savuroase, confruntări savuroase, momente delicioase și povești de viață surprinzătoare.

Edițiile integrale din sezonul 13 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.