Chefi la cuțite, 23 martie 2021. Vrăjitoarea Melissa a ghicit în cărți și a făcut dezvăluiri neașteptate pentru jurați

Citește și: Chefi la cuțite, 23 martie 2021. Costi Ioniță i-a uimit pe jurați cu dezvăluirile sale. Ce a recunoscut

Apoi, concurenta a dat în cărți și am putut astfel afla că Scărlătescu nu are cununiile legate și că încă nu și-a găsit ursita. Despre Florin Dumitrescu, în schimb, am aflat că nu câștiga sezonul 9 al emsiiunii „Chefi la cuțite.

La final, pentru rețeta sa de saramură, concurenta a primit trei cuțite și șansa de-a merge mai departe, în bootcampul „Chefi la cuțite” din sezonul 9.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția 12 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” ca să savurezi momentul!

Despre sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1

