Chefi la cuțite, 23 martie 2021. Maria Elena Ballestero a gătit o rețetă din Venezuela și i-a impresionat pe chefi cu povestea ei

„Am ajuns în primăvara anului 2002. Când m-am mutat în România nu știam decât niște cuvinte și expresii în limba română. Niciodată nu spuneam bine. Sunt mama a două fete, îmi place foarte mult să le răsfăț. Ele iubesc absolut fiecare ingredient sau fiecsare rețetă din Venezuela, ceea ce mă face să-mi crească sufletul. Ele sunt motivul principal pentru care am rădăcinile mele aici, în România. Când am venit în România am venit de Crăciun și peste tot pe unde mergeam ceream supă și primeam ciorbă, nu știam ce e ciorba. Mi se părea horror să am ceva acru și nu înțelegeam de ce trebuie să avem așa ceva. În ziua de astăzi prefer o ciorbă decât o supă. Am rămas în țara aceasta care m-a adoptat, între timp am devenit cetățean român, în 2012, am obținut cetățenia după ce am învățat foarte mult noțiuni de geografie, istorie, cultură și mai ales, Constituția României. Trebuia să știm imnul național, la cultură generală ne-au întrebat inclusiv ce sunt papanașii. Sunt îndrăgostită de munți, de Carpați. Îmi plac mult iile, am un mare respect pentru lucrul făcut manual. Și le port cu multă mândrie. Când am luat cetățenia m-am îmbrăcat în ie și am dat o petrecere cu mâncare românească, a fost o bucurie atât de mare”, a dezvăluit concurenta, în timp ce și-a pregătit rețeta.

Extrem de emoționată, Maria Elena Ballestero a așteptat cu sufletul la gură degustarea făcută de Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu.

„Am fost căsătorită cu un cetățean român, am două fete frumoase”, a mărturisit concurenta care i-a impresionat pe jurați cu discursul său perfect în limba română. Povestea femeii i-a impresionat din plin pe jurați și aceștia au aflat detalii surprinzătoare.

Maria Elena Ballestero a vândut tot ce avea în Venezuela în anul 2013, acesta fiind și anul în care și-a vizitat țara pentru ultima oară. Din cauza situației de acolo, aceasta și întreaga sa familie a emigrat.