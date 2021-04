Chefi la cuțite, 18 aprilie 2021. Gheorghe Vătafu, marele maestru bucătar, i-a uimit pe jurați cu dezvălurile sale din interbelic

Gheorghe Vătafu are 81 de ani și, deși nu mai profesează, pasiunea sa pentru bucătărie nu s-a stins deloc. Cu o carieră de 65 de ani, acesta se poate lăuda cu o experiență la care mulți bucătari nici nu îndrăznesc să viseze.

În timp ce pregătea rețeta aleasă pentru „Chefi la cuțite”, concurentul a dezvăluit faptul că, atunci când s-a apucat de gătit, arta culinară din România se făcea la un nivel extrem de înalt, fiind vorba despre perioada interbelică.

Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, acesta a ales să pregătească un crap pescăresc cu sărmăluțe în cuib.

„Nu aș vrea să îngroape ceea ce este bucătăria românească. Bucătăria românească este fabuloasă, țin foarte mult la aceste lucruri. Atâta cât mai pot, pentru că, vă dați seama, am și eu o vârstă”, a mai explicat concurentul, care a încercat de-a lungul carierei sale să insufle această pasiune și atenție pentru detalii și elevilor săi.

Gheorghe Vătafu i-a impresionat pe jurații „Chefi la cuțite” cu dezvălurile sale

Surpriza a fost mare atunci când ușile s-au deschis și în platoul emisiunii „Chefi la cuțite” și-a făcut apariția Gheorghe Vătafu. A fost momentul în care cei trei jurați s-au ridicat în picioare și au început să-l aplaude cu deosebit respect. Aceștia i-au strâns mâna și și-au exprimat aprecierea.

„Eu am lucrat pentru mulți, chiar și pentru Gheorghe Ghiorghiu Dej. Nu îi am însă în memorie pe toți. Și Iosif Tito, fostul președinte al Iugoslaviei, mi-a lăsat o amintire frumoasă (…). Am fost șeful Intercontinentalului timp de 50 de ani”, a dezvăluit concurentul, urmărit cu mare atenție de cei trei chefi.