Chefi la cuțite, 25 martie 2024. Maria Korolchuk a făcut dezvăluiri emoționante. Ce a spus ucraineanca despre România

Maria Korolchuk este ucraineanca cu o poveste spectaculoasă de viață care a venit în ediția 4 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 29 martie 2024, pentru a-i surprinde pe jurați cu preparatul său deosebit.

Maria Korolchuk are 34 de ani, vine din Ucraina și este de profesie analist internațional specializat în geopolitică și relații internaționale, dar și avocat specializat în dreptul privat intenațional. În ediția 4 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 25 martie 2024, concurenta a făcut confesiuni emoționante în timp ce gătea despre viața ei.

Tânăra a vorbit, fără ezitare, despre adaptarea în România. De asemenea, aceasta a folosit o mulțime de cuvinte frumoase atunci când a descris țara care a adoptat-o și românii pe care i-a cunoscut.

„Acum, lucrez cu ONG-uri pentru ajutorul umanitar în criza refugiaților din Ucraina. Am venit în România la finalul lui martie, începutul lui aprilie 2022. Mi se pare că a trecut așa de mult timp. Era chiar înainte de război, cu o zi înainte să înceapă totul. Am venit cu gemenii mei, cu doi dintre cei trei copii ai mei.

Am venit cu doi dintre ei la un concurs de patinaj și a doua zi, la ora 5, când m-am trezit, am aflat vecinul nostru, Vladimir Putin, a decis să rescrie istoria după capului lui, și atunci au început bombardamentele. Cu toții am crezut că războiul nu va dura mult. Părinții mei mi-au spus că sunt în siguranță cu fiica mea cea mică, și că ar trebui să rămânem aici și să așteptăm câteva zile în România. Dar o mamă nu poate să stea departe de copilul ei. Așa că toți voiau să plece din Ucraina, iar eu încercam să mă întorc, pentru că era acolo copilul meu mai mic. A fost foarte greu să o luăm de la cap în România. Cel mai greu moment a fost seara de dinaintea plecării, când mi-am dat seama că îmi iau rămas bun de la soțul meu și că nu știam ce se va întâmpla cu părinții mei, soțul, casa mea, câinele meu... Eram absolut singură cu trei copii”, a declarat ea în cadrul show-ului culinar.

Preparatul pe care le-a pregătit concurenta i-a luat prin surprindere pe cei patru chefi. Jurații au fost surprinși să vadă tradiționalele „pârjoale” din cartofi, după ce au ridicat cloșurile. Reacția acestora a fost pe măsura așteptărilor.

„Farfuria asta îmi aduce aminte de mâncarea făcută de bunica! Mi-a trezit foarte multe emoții”, a evidențiat chef Ștefan Popescu.

Maria Korolchuk a pășit în fața chefilor cu zâmbetul pe buze și energie pozitivă, chiar în ediția 4 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 25 martie 2024. Înainte de jurizare, aceasta le-a povestit chefilor despre momentele dificile prin care a trecut.

Chef Richard Abou Zaki, chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner și chef Ștefan Popescu au ascultat cu mare atenție povestea de viață a ucrainencei, având și câteva curiozități despre adaptarea ei în România.

„Mi-am imaginat că voi fi victima traficului cu organe pentru că nimeni nu e atât de bun, dar românii au fost buni cu ucrainienii și, pentru asta, le voi fi mereu recunosscătoare. În primele trei săptămâni în România le-am refuzat totul copiilor. Mâncam lucruri simple, de bază, ca să ne ajungă banii cât mai mult. Eram singura din cercul meu de prieteni care vorbea limbi străine. Iubesc România și felul în care românii i-au ajutat pe ucraineni. Mi-a plăcut că România mi-a dat un loc de muncă”, a zis Maria Korolchuk.

„Oamenii de aici sunt minunați, copiii mei sunt patinatori și, la Galați, e un patinoar, iar copiii mei se antrenau acolo. Apoi ne-am mutat la București, acum se antrenează la Otopeni. Deci, practic, țara asta mi-a salvat copiii, dar și pe mine pentru că aici sunt în siguranță. Mama, tatăl meu vitreg și sora mea sunt încă acolo, dar situația e încordată. În ultimele zile au fost multe atacuri cu rachete, cu drone în orașul meu natal, așa că suntem mereu atenți la știri. Cu soțul meu a fost o situație foarte dificilă. El putea pleca din țară. Avem trei copii, deci legea îi permitea să plece. Dar, pentru că noi am pierdut afacerea. Lucra în port, iar portul este un obiectiv strategic, e primul care se închide dacă există o amenințare la siguranța națională. Portul s-a închis și am rămas fără locuri de muncă și, în plus, mai aveam și părinții care se temeau. El a decis să rămână cu familia mea și aproape și de ai lui și, poate ăsta a fost cel mai rău lucru, pentru că multe familii au fost rupte, nu s-au mai regăsit, așa că acum avem foarte multe divorțuri. A stat acolo în primul an, apoi, l-am cam obligat să vină aici pentru că îi ajunsese independența asta! A fost foarte greu să fiu mamă singură cu trei copii aici”, a mai adăugat ea.

