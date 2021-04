Chefi la cuțite, 26 aprilie 2021. Amedeo D’Ambrosio i-a supărat pe chefi! Ce mesaj i-au scris aceștia pe foi

În vârstă de 46 de ani, bărbatul este antreprenor și locuiește în Iași. Pasionat de gătit, acesta a dorit să se înscrie în sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” pentru a experimenta și pentru a descoperi dacă are capacitatea de-a găti sub presiune.

Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, Amedeo D’Ambrosio a decis să pregătească o rețetă de ravioli umplute cu fasole și scoici și o spumă de apă de scoici.

În timp ce gătea de zor, concurentul a dezvăluit mai multe detalii despre el și despre cum a ajuns să se stabilească în România.

„M-am născut la Salerno, din provincia Campania, un oraș din Italia, de lângă Napoli. Am stat până la 18 și apoi m-am mutat la Milano, unde am făcut facultatea. Apoi, de acolo, am început să călătoresc. Am încercat să merg în dreapta și în stânga, spre Asia și Sud America. Am locuit și în Vietnam, Salvador și Bolivia. Am venit apoi aici ca asă lucrez într-o firmă de call center, pentru mine era ceva nou. Am luat avionul și am plecat la Iași. În octombrie 2007 am fost dat afară. Am cumpărat zece calculatoare și am început, am făcut un call center. Ideea mea e că sunt prea inteligent. Mi-a plăcut foarte mult și m-am adaptat repede. Dacă sunt de 14 ani în România înseamnă ori că îmi place mult, ori că sunt masochist. Și nu sunt masochist. Viața e foarte simplă la Iași. Pasiunea pentru gătit a început în facultate, când stăteam cu niște animale, adică prietenii mei. Mâncau orice, în orice fel oribil. Atunci am zis că dacă vreau să mai trăiesc trebuie să dezvolt capacitatea de-a găti”, a dezvăluit concurentul, în timp ce și-a pregătit rețeta de ravioli.