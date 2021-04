Chefi la cuțite, 26 aprilie 2021. Dan Panait l-a făcut pe Sorin Bontea să recurgă la un gest neașteptat, când au rămas singuri

Concurentul în vârstă de 38 de ani este din Constanța și a mărturisit faptul că a devenit bucătar în urmă cu 12 ani.

La doar doi ani de când s-a apucat de meserie, acesta și-a dobândit titlul de chef, un lucru de care este extrem de mândru.

Dan Panait l-a făcut pe Sorin Bontea să facă un gest surprinzător, în ediția 26 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”

Încurajat de prieteni și de cunoscuți, Dan Panait a decis să vină în sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, pentru a-și testa limitele și pentru a demonstra faptul că este un bucătar cu experiență, care poate facef spectacol în bucătărie.

„Am devenit chef într-un timp extrem de scurt din cauză că eram avid, voiam să învăț cât mai mult. Am schiimbat restaurantele la o lună-două fiindcă voiam să învăț alte meniuri, alte tehnici. În România bucătăria e grea din cauza oamenilor. Și în general...gospodine. Am lucrat într-unul dintre cele mai bune restaurante din Bruxelles, ca sous chef, timp de doi ani, la o stea Michelin. Am încercat să fiu cât mai sus”, a dezvăluit concurentul, în timp ce a pregătit rețeta aleasă.

Ca să-i impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, Dan Panait a pregătit o porție de scorpie de mare cu piure de dovleac și păstârnac, cu slată de varză roșie și albă.

Dan Panait gătind în bucătăria „Chefi la cuțite”, sezonul 9

„Iau sigur trei cuțite, ăsta e țelul. Adică, am venit, am concurat, am câștigat, am plecat”, a dezvăluit tânărul, extrem de sigur pe forțele sale.

Apoi, deloc emoționat parcă, Dan Panait a urmărit cu mutl interes degustarea făcută de către cei trei jurați din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

„De ce ai face o combinație de gust de genul acesta la un pește? Peștele are solzi și oase, iar spuma e amară. Prea multe combinații tari de gust pentru un pește care...a fost pește”, a fost de părere Florin Dumitrescu, atunci când a gustat mâncarea.

Părerea generală a chefilor a fost că au de-a face cu un bucătar aflat la început de drum, care a făcut greșeli multe în farfurie. Surpriza a fost mare atunci când s-a aflat că acesta este bucătar de mai bine de 12 ani. Odată ajuns în fața juraților, Dan Panait a povestit cum a ajuns de la spălat de vase la stadiul de bucătar și bucătar chef sau sous chef într-un restaurant cu stea Michelin.

La final, concurentul a primit un singur cuțit. Dezamăgit că nu a reușit să demonstreze ce știe să facă, Dan Panait a considerat că s-a făcut de râs. După ce Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au părăsit platoul, Sorin Bontea a făcut un gest la care nimeni nu s-ar fi așteptat: i-a oferit cuțitul tânărului bucătar!

