Chefi la cuțite, 27 septembrie 2022. Ashan Bashitha Rathnayeka i-a făcut pe chefi să râdă cu lacrimi. Care este motivul

Ashan Bashitha Rathnayeka are 28 de ani, a trăit în Sri Lanka și este bucătar de meserie. Concurentul a fost încurajat să participe în sezonul 10 Chefi la cuțite de șeful său, alături de care a venit însoțit în platoul show-ului culinar.

Tânărul a dezvăluit că își dorește să-i impresioneze pe chefi cu preparatul său și să ia trei cuțite de la ei: „Nu vreau două cuțite, vreau trei!”. Acesta s-a decis să le gătească juraților o mâncare tradițională din Sri Lanka, numită Kottu Roti.

Citește și: Chefi la cuțite, lider de piață cu ediția de luni. În această seară, jurații sunt chemați la bancurile de lucru legați la ochi!

Ashan Bashitha Rathnayeka a gătit o rețetă puțin picantă. Tânărul a avut grijă să nu pun prea multe condimente deoarece „românilor nu le place să mănânce iute”. De altfel, acesta și-a pus încrezător farfuriile pe bandă.

Cum a reușit Ashan Bashitha Rathnayeka să-i facă pe chefi să râdă cu lacrimi în ediția 12 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 27 septembrie 2022

Tânărul din Sri Lanka i-a luat prin surprindere pe jurații Chefi la cuțite cu energia sa pozitivă și glumele savuroase. Încă de când a pășit în platou, Ashan Bashitha Rathnayeka și chef Sorin Bontea au avut un schimb de replici haioase.

Întrebat dacă îi place de chef Sorin Bontea, concurentul a arătat cu mână spre chef Cătălin Scărlătescu.

„E viața mea, cheliosul!”, a spus tânărul cu zâmbetul pe buze.

Cei trei jurați nu și-au mai putut stăpâni hohotele de râs când au auzit replica savuroasă a concurentului.

„Trebuie să te tunzi și tu chel, dacă își place de el și e viața ta”, i-a spus chef Sorin Bontea în glumă.

Citește și: Chefi la cuțite, 20 septembrie 2022. Andrei Leon i-a surprins pe jurați cu dezvăluirile sale dureroase. Ce a povestit

Chef Florin Dumitrescu nu a ezitat să își spună curiozitățile cu privire la concurent, motiv pentru care întrebările juratului nu au întârziat să apară.

„Am venit în România acum 2 ani, am învățat să vorbesc în românește de la șeful și șefa mea, ei vorbesc numai în română cu mine. (...) Lucrez în bucătărie la Timișoara, prima data am venit în București unde am lucrat 1 an, iar mai apoi m-am dus la Timișoara. Am lucrat ca bucătar în Sri Lanka, Thailanda, Singapore și în Maldive. În Thailanda am lucrat 6 luni pentru că mi-a expirat viza, am fost dus la poliție pentru 22 de zile.”, a mai povestit el.

Ce momente spectaculoase aduce sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespctatorii vor avea parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare a show-ului, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește sezonul 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.