Chefi la cuțite, 27 septembrie 2022. Ce au făcut chefii înainte ca Nicolae Valentin Bordianu să intre în platou: „Dă, bă, banii!”

Nicolae Valentin Bordianu are 34 de ani, vine din București și este luptător de kickboxing. Acesta a venit în sezonul 10 Chefi la cuțite pentru a trăit presiunea, emoțiile și adrenalina show-ului culinar pe pielea sa.

În timp ce își prepara rețeta în bucătărie, concurentul a dezvăluit că a fost garda personală a unei personalități foarte cunoscute din lumea sportului de contact. De asemenea, Nicolae Valentin Bordianu a povestit că viața de kickboxer nu este așa de ușoară.

„Sunt sportiv de performanță, luptător de kickboxing de performanță mai exact. Am mers în sala de forță la vârsta de 18 - 19 ani, am făcut acest pas pentru mine, nu cu gândul să fac performanță. Ciprian Sora m-a îndrumat spre competițiile de amatori, iar ușor am făcut pasul spre performanță, spre profesionism să zic așa. Am titluri de campion național și vicecampion național, după care am început să lupt în galele de la noi și din străinătate. (...) La categoria grea poți avea o mulțime de accidentări grave care te pot scoate din lumea sportului de contact.

Am avut ocazia să-l cunosc și să stau în preajma lui Mike Tyson. Am fost selectat să fiu grada personală a lui Mike Tyson cât a stat în România. El este o persoană liniștită, chiar foarte liniștită, dar și activ din punct de vedere sportiv. La ora 6.30 se trezea și mergea să alerge. A fost o experiență plăcută. (...) Îmi place să gătesc și învăț foarte repede, nu am mai fost până acum la o emisiune de gătit”, a mărturisit el.

Chef Cătălin Scărlătescu, chef Florin Dumitrescu și chef Sorin Bontea au făcut show de zile mari în platoul emisiunii, înainte de a-l cunoaște pe Nicolae Valentin Bordianu

Înainte ca Nicolae Valentin Bordianu să intre în platoul sezonului 10 Chefi la cuțite, chef Florin Dumitrescu și chef Sorin Bontea au început să interpreteze o melodie neașteptată și să-i facă dedicații muzicale colegului lor de platou.

Chef Cătălin Scărlătescu și-a scos portofelul din buzunar și i-a plătit pe ceilalți doi jurați ai show-ului culinar, semn că piesa pe care au cântat-o aceștia a fost pe gustul său.

„Dă, bă, banii!”, i-a spus chef Sorin Bontea vizibil amuzat.

Situația a luat o întorsătură neașteptată după Nicolae Valentin Bordianu și-a făcut apariția în platou. Chefii au avut o reacție spectaculoasă când au văzut cât de înalt și masiv este concurentul.

„Am luptat cu multe nume grele ale kickboxing-ului mondial, cum ar fi Remy Bonjasky și Semmy Schilt. Am decis să merg și să îmi înfrunt adversarul”, a mărturisit Nicolae Valentin Bordianu.

Concurentul a primit cuțitul de aur pentru invitați, fiind prezent la Chefi la cuțite în calitate de invitat special.

Ce momente spectaculoase aduce sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespctatorii vor avea parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare a show-ului, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

