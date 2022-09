Chef Florin Dumitrescu i-a acordat cuțitul de aur lui Florin Dragomir. Scărlătescu: „A fost cel mai haotic și spectaculos moment”

Momentul întâlnirii cu tânărul concurent în platoul jurizării a fost unul savuros, care a amestecat la foc mocnit emoțiile cu presiunea și umorul, stârnite de întrebarea Chefilor adresată concurentului.

”Ce știi să gătești bine în afară de pește?”. Vreme de minute bune, ca într-o scenă umoristică, Chefii s-au învârtit într-un carusel al aceleiași întrebări sub diverse forme, ceea ce l-a determinat pe Chef Scărlătescu să concluzioneze că acesta a fost ”cel mai haotic, incredibil și spectaculos moment de cuțit de aur”.

Florin Dumitrescu i-a oferit lui Florin Dragomir cuțitul de aur, în ediția 7 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 10

Câștigătorul Florin Dragomir lucrează în gastronomie de 14 ani, de la vârsta de 16 ani. ”Am învățat bucătărie în cadrul unui lanț hotelier din București. Munceam în timp ce eram la liceu. Așa am descoperit că-mi place bucătăria și am continuat o carieră în domeniu. Stau în bucătărie 15-17 ore”, le-a spus Florin Chefilor.

Tot aseară au obținut trei cuțite Titus Antonescu, care le-a pregătit jurațior kunefe și gullac, dar și Alexandra Bazîru, care a gătit chiftele marinate cu piure de cartofi. Momentul Alexandrei a fost asezonat cu declarațiile ei sincere despre pasiunea pe care a avut-o pentru Chef Cătălin Scărlătescu: ”A fost o perioadă în care Scărlă a fost feblețea mea. A fost omul pentru care am zis că vin la show, ca să-i arăt ce știu eu să gătesc. Așa amatoare cum sunt, pentru că nu am nici cursuri, nici nu sunt bucătar... La un moment dat, am visat o chestie foarte ciudată vizavi de Scărlă: urma să ne căsătorim. Atât de fascinată eram de el. Dar a fost doar un vis. Am văzut că el are foarte multe admiratoare. Eu am fost așa, în umbră. L-am iubit în taină. Și-ntre timp m-am răzgândit”, a povestit Alexandra cu umor. Tot în ediția Chefi la cuțite de aseară a obținut 3 cuțite Michael Moscovici, concurentul de origine română care a lucrat în restaurante de top din Israel.

Lupta pentru amuletă le-a adus Chefilor provocarea de a găti preparate fine dining cu 3 chipsuri, o temă jurizată de Chef Florin Ivan. Marele câștigător al serii a fost Sorin Bontea, care a obținut astfel avantajul prețios al amuletei ce sună așa: ”Poți împrumuta un concurent de la celelalte echipe pentru a te folosi de el în timpul unei probe”. Până acum, Chef Bontea deține 5 amulete, iar Chef Dumitrescu, 2 amulete, în vreme ce Chef Scărlătescu nu a reușit să câștige nicio amuletă, dar este pe primul loc la jocurile din culise, cu șapte jetoane obținute până acum. La finalul audițiilor, Cheful care va aduna cele mai multe jetoane va câștiga un premiu surpriză extrem de valoros în etapa battle-urilor. Întrecerile din camera de relaxare a juraților, lupta pentru amulete și audițiile pe nevăzute, condimentate cu povești suprinzătoare se întorc săptămâna viitoare la Antena 1, următoarele ediții Chefi la cuțite fiind difuzate luni, marți și miercuri, de la 20:30.