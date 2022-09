Chefi la cuțite, 26 septembrie 2022. Mariana și Ionuț Pârju, campionii care au făcut show în platoul emisiunii. Ce s-a întâmplat

Mariana Pârju are 51 de ani, vine din Iași și are două meserii: atletă și maseur. De altfel, Ionuț Pârju are 37 de ani, locuiește în Iași și este instructor de aerobic. Cei doi soți și-au adus în platoul Chefi la cuțite toate medaliile și trofeele pe care le-au câștigat în sportul pe care îl practică.

„Împreună mergem pe aceeași cale, calea sportului și a atletismului. Amândoi suntem în Lotul Național de Atletism, categoria Masters. (...) Facem o echipă foarte bună, sperăm și la Chefi la cuțite. Avem încredere unul în celălalt, iar noi în viață merge pe principiul de a da totul împreună.”, a mărturisit Ionuț Pârju despre cea mai mare pasiune a lor.

„Am alergat 100 de kilometri în 24 de ore”, a evidențiat Mariana Pârju.

Mariana și Ionuț Pârju au venit în bucătăria Chefi la cuțite cu o sabie și un baston

Mariana și Ionuț Pârju s-au pregătit „intens” pentru venirea în sezonul 10 Chefi la cuțite. Cei doi și-au făcut apariția în bucătăria show-ului culinar cu „armele” proprii, așa cum le-au numit chiar ei în cadrul emisiunii.

Concurenții s-au așezat la bancul de lucru cu o sabie și un baston, dar nu înainte de a face show. Ionuț Pârju și-a ajutat soția în bucătărie într-un mod neașteptat, tăind legumele cu sabia.

„Noi facem tot din pasiune, alergăm din pasiune, ne antrenăm din pasiune, facem fitness din pasiune. Când ne-am întâlnit am observat că amândoi suntem pasionați de sport, eu i-am spus că vom face o echipă foarte bună încă de când ne-am întâlnit.”, a mai povestit Ionuț Pârju.

De altfel, jurații au rămas cu gura căscată atunci când Mariana Pârju și soțul său au pășit în platou cu „armele de gătit”.

„Aveți un ciomag în mână, ce e cu el?”, a întrebat chef Florin Dumitrescu.

„Este bastonul cu care îmi realizez activitatea, lipo dermo ciomăgire, lipo dermo căsăpire pentru că omul pe care îl căsăpești arată așa. Întotdeauna a funcționat așa. Sunt maseur de meserie, eu sunt numărul 1 la baston și bat de rup! (...) Eu practic sport de la vârsta de 6 ani, acum sunt noul model de bunică 2022, cu trei nepoți. ”, a răspuns Mariana Pârju.

Ce momente spectaculoase aduce sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespctatorii vor avea parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de defășurare a show-ului, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește sezonul 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.